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TDP: “Basın Emekçileriyle Beraber Yürüyoruz”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yarın (1 Mart Pazartesi) Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından gerçekleştirilecek olan yürüyüşe destek belirtti.
TDP: “Basın Emekçileriyle Beraber Yürüyoruz”

TDP’den yapılan açıklamada yarın saat 18.0’da Dereboyu’nda gerçekleştirilecek olan eyleme aktif destek sağlanacağı belirtilerek, “Basına yönelik hakaret ve saldırıları protesto etmek ve basın emekçilerine destek belirtmek amacıyla yarın onlarla beraber yürüyoruz” denildi.

Basın Özgürlüğünün demokratik toplum için elzem bir gereklilik olduğuna, basının özgür olmadığı ülkelerin gelişiminde sorunlar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, özellikle son dönemde basın emekçilerine yönelik yapılan çirkin ve seviyesiz söylemlerin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Basın özgürlüğüne yapılan müdahale ve saldırılara her zaman olduğu gibi karşı çıkmaya, mücadele vermeye devam edileceği belirtilen açıklamada, basın emekçilerinin haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya, destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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