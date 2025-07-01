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TDP'nin Erhürman'a desteği ne anlama geliyor?

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TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Parti Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CTP ve adayı Tufan Erhürman’la ortak hareket edeceklerini açıkladı: “TDP, halkının sesine kulak vererek elini taşın altına koymuştur.”
TDP'nin Erhürman'a desteği ne anlama geliyor?

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Parti Meclisi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve adayı Tufan Erhürman’la ortak hareket etme yönünde tam yetki aldığını duyurdu.

Gece geç saatlere kadar süren Parti Meclisi toplantısının ardından basına konuşan Çeler, “TDP, her zaman olduğu gibi yine halkının yanında olduğunu göstermiştir. Bugün aldığımız karar, toplumumuzun aydınlık yarınlara ulaşması için atılmış önemli bir adımdır,” dedi.

 

“TDP’YE HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYAÇ VAR”

Çeler, küresel gelişmelerin yanı sıra ülkede yaşanan sosyal, ekonomik ve siyasi buhrana dikkat çekerken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun hayati önem taşıdığını vurguladı.

“TDP geçmişte olduğu gibi bugün de fikirleriyle, kadrolarıyla ve deneyimiyle bu sürece katkı koymaya hazırdır. Parti Meclisimiz, CTP ve Tufan Erhürman ile ortaklaşma yönünde bana tam yetki vermiştir. Hedefimiz, en ideal koşullarda seçim birlikteliğini tesis etmektir,” ifadelerini kullandı.

 

“TOPLUMUN KAZANMAYA BAŞLAMASI İÇİN BURADAYIZ”

Zeki Çeler açıklamasında, “Toplumun sürekli kaybeden değil, artık kazanan taraf olması gerekiyor. Seçim sonrasında da adamıza çözüm gelmesi için mücadelemiz sürecektir,” dedi.

TDP’nin farklılıklarını, özerkliğini ve rengini koruyarak bu sürece katkı sunacağını belirten Çeler, barış ve çözüm yanlılarının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

 

“BÖLÜNME LÜKSÜMÜZ YOK”

Kıbrıs Türk halkının ne siyasi partiler ne de bireyler açısından bölünme lüksü olmadığını belirten Çeler, “Geçmişe takılı kalmadan, ondan ders çıkararak halkımızla birlikte aydınlık yarınları kuracağız. TDP, halkının sesine kulak verdiğini bir kez daha ispatlamıştır,” diyerek sözlerini tamamladı.

Zeki Çeler’in açıklaması, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden süreçte muhalefet cephesinde ortak aday etrafında kenetlenmenin ilk net adımı olarak yorumlandı.

 

Tufan Erhürman’dan kendisini destekleme kararı alan TDP'ye teşekkür

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, kendisine destek kararı alan TDP Parti Meclisi’ne sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tufan Erhürman, “TDP Parti Meclisi'nin bu akşam aldığı karar için, başta Genel Başkan sevgili Zeki Çeler, Lefkoşa Belediye Başkanı sevgili Mehmet Harmancı ve TDP adına bu süreçte emek veren tüm arkadaşlar olmak üzere, TDP Parti Meclisi'ne ve tüm TDP camiasına teşekkür ederim. Halkımızla birlikte, hep birlikte kazanacak, halkımızla birlikte, hep birlikte yöneteceğiz...” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi’nin aldığı karara ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Şahali, kararı “sevinçle” karşıladığını belirtti, ortak mücadelenin halkın kazanımıyla sonuçlanacağını vurguladı.

 

CTP GENEL SEKRETERİ ŞAHALİ

Şahali’nin sosyal medya üzerindeki paylaşımı şöyle:

"Toplumcu Demokrasi Partisi Parti Meclisi'nin kararını seviçle karşılıyor ve selamlıyorum.

Ortak çabayla, halkımız kazanacak ve hep birlikte yepyeni bir dönemin kapısını aralayacağız.

Cepheleşmeyeceğiz!

Birleşe birleşe yürüyeceğiz.

Kimse kendini dışarıda kalmış hissetmeyecek çünkü hep birlikte yöneteceğiz...”

 

Mehmet Harmancı: Bu seçimde geçmişin tüm kırgınlıkları bir kenara koyacağız

LTB Başkanı, TDP Parti Meclisi üyesi Mehmet Harmancı, TDP'nin Tufan Erhürman'ı destekleme kararına işaret etti, "Bu seçimde geçmişin tüm kırgınlıkları bir kenara koyacağız" ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP Parti Meclisi üyesi Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden TDP Parti Meclisi’nin Tufan Erhürman’ı destekleme kararının ardından kısa bir açıklama yaptı.

Harmancı, “Bu seçim hepimiz için tarihi eşik noktalarından biridir, sorumluluğumuzu biliyoruz, bu seçimde geçmişin tüm kırgınlıkları bir kenara koyacağız, ülkenin içine sürüklendiği bataklıktan bir an önce kurtulması için ortaklaşacağız ve birlikte yürüyeceğiz” dedi.

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TDP'den Erhürman’a açıklanan destek sonrası yaşananlar

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), merakla beklenen kararını verdi. Parti Meclisi’nde alınan kararla birlikte, TDP Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı destekleme kararı aldı.

Bu tarihi adım, tüm toplumda heyecan ve umut yarattı. TDP’nin bu net ve güçlü duruşu, toplumsal değişim ve demokratikleşme mücadelesine ivme kazandırması bekleniyor.

 

Ortak Değerlerde Buluşma

Kararın ardından yapılan açıklamada, TDP’nin; sosyal adalet, demokrasi, çözüm ve barış temelinde şekillenen ortak değerlerde buluştuğu vurgulandı. Parti yetkilileri, “Bu seçim bir kişi değil, bir yön tercihidir. Biz yönümüzü halktan, emekten ve eşitlikten yana çevirdik” ifadeleriyle kararı kamuoyuyla paylaştı.

 

Ortaklaşma

TDP'nin Erhürman’a verdiği destek,  uzun süredir beklenen birlik ruhunu da perçinlemiş oldu. TDP lideri Zeki Çeler, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Genel Sekreter Nevzat Özkunt’un ortak duruşu, partinin kararlılığını ve inancını yansıttı.

 

Yeni Bir Başlangıç İçin El Ele

TDP’nin bu kararı, yalnızca bir destek beyanı değil; aynı zamanda ülkenin geleceğine sahip çıkma çağrısı olarak değerlendiriliyor. 

Toplumun farklı kesimlerinden yükselen değişim taleplerine kulak veren bu birliktelik, umutların yeniden yeşermesini sağladı.

 

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