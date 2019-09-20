TECAVÜZDEN ZEVK ALMAYA DEVAM!!!

Hindistan’da çokça kullanılan bir deyim var,

Tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bak” diye .

Toplum olarak neredeyse bu felsefe ile yaşıyoruz artık.

“Sınıf yok çocuklarınızı eve götürün” diyorlar, durumdan rahatsız olmadan

ağlayan çocuklarımızın fotoğraflarını çekip zevkle “mutluluğumuzu”(!)

paylaşıp, paşa paşa eve dönüyoruz.

Elektrik çalışanları milyarlarca borcu olan ve topluma hiçbir katkısı olmayan

kişilerin elektriğini kesiyor, KIB-TEK Yönetim kurulundaki siyasi atanmışlar

elektriği geri bağlayıp halkın faturasını yükseltiyorlar ama biz yine çok

mutluyuz.

Zevkle gidip, homurdana homurdana faturalarımızı ödüyoruz.

Memlekette okul yokken “Siz dinsizsiniz, size dini öğreteceğiz” diyerek

arazilerimizin üzerine koca koca camiler külliyeler yapılıyor.

Bu da keyfimizi kaçırmıyor, zevkle kabulleniyoruz.

Suyumuz, havaalanımız, haberleşmemiz, Limanlarımız, araç muayene

istasyonlarımız, elektriğimiz Türkiye’deki iş adamlarına peşkeş çekilip, fahiş

fiyatla hizmet almamız emrediliyor, bu da bizi bozmuyor.

Zevkle yeme içme ve mangal partilerine devam ediyoruz.

Okullarda öğretmen yok, evlerde atanmayı bekleyen onca işsiz genç varken 150

tane İmam alınması için ya da münhale dahi çıkılmadan alınan imamların

kadrolanması için münhal açıklanıyor, biz bunu da zevkle kabulleniyoruz.

Başımıza ne gelirse gelsin, “mış” gibi yapıp, sahte bir yaşamı, gerçekmiş gibi

yaşamaya devam ediyoruz.

Sadece zevkle yaşamakla kalmayıp, sisteme bir ucundan dahil olup, yapılan

yanlışları da besliyoruz.

Kısacası her dakika yeni bir siyasi tecavüze uğruyoruz ama biz zevk almaya

bakıyoruz.

Dolayısıyla ilkokul mezunu birisi de çıkıp ben “psikiyatristim” diyerek

toplumun bu yapısını fırsata çevirebiliyor.

1 yıl boyunca kafelerde 250TL muayene ücreti ile hasta kabul edebiliyor.

Üçkağıtçı falan ama adamı taktir etmek gerek.

Toplumun yapısını çok iyi çözmüş.

Kafelerde tedavi olmayı kabul edebilen bir kitle olduğuna göre iyi yere dükkan

açmış.

Bir yanda her şeyi olduğu gibi kabullenip yaşamına devam eden bir toplum,

diğer yandan elit gözükme çabasında olan bir kesim.

Sosyetik ve lüks içinde yaşamayı kaliteli yaşamak sanan ve sorumsuzluğu

özgürlük diye adlandıran bir kesim.

CHE baskılı tişörtünü giyip, sen model lüks arabasına binerek, beş yıldızlı

otellerde “devrimi”, “mücadeleyi” anlatmaya giden bir kesim.

Yanında şiddete uğrayan kadına, sokaklarda yatan çocuklara el uzatmayıp,

konferanslarda “kadın ve çocuk haklarını” savunan (!) bir kesim.

“Emek en yüce değerdir” sözünü dilinden düşürmeyip ama yanında çalışanların

haklarını ödemeyen ve çalışanları sömüren bir kesim.

1 Mayıs işçi ve emekçi bayramında ya da 8 Mart Dünya Kadınlar gününde,

sokakta yürüyüşe katılıp, akşamına kadın emekçilerin hizmet ettiği

resepsiyonlara katılan bir kesim.

Kendini ve kişiliğini bulamamış ama bunun farkında dahi olmayan, sadece

egosunu tatmin etmeye çalışan bir kesim.

Böyle bir potansiyel olduktan sonra tabi ki sahte psikiyatrist de türer, medyum

ve falcı da.

Kendi geleceğini kendisi kuramayıp ,fallarda geleceğini görmeye çalışanlar,

emek harcamayıp medyumlardan medet umanlar var oldukça bunları fırsata

çeviren sahtekarların türemesi de gayet doğal.

Sahtekarlar bakıyor, doğalarını bozdukları halkı, dualarla idare edenlere

şükran duyan bir toplum var, tecavüzlerden zevk alıp, tecavüzcülerine aşık bir

millet var, neden bunu fırsata çevirip para kazanmasın ki?

Görevlerinden birisi illegal örgütlerle mücadele etmek olan polis teşkilatının

içerisinde illegal örgütlerle bağlantısı olduğu söyleniyorsa,

Kuruluş amacı tüketiciyi korumak olan Tüketiciler derneği başkanı,

“özelleştirmeyi” destekliyorsa,

Muhtaç çocukları korumak misyonu ile kurulan “Sev-Dost derneği” başkanı

dernekteki kız çocuğuna taciz ve tecavüzden tutuklanıyorsa

“Uyuşturucuyla Mücadele Başkanı” uyuşturucuyla yakalanıyorsa

“Halkın çıkarlarını koruyacağına” ant içen milletvekilleri, halkın öz değerlerini

satıyorsa

Sahte doktorun türemesi mi anormal?

Evet yasal ve etik değil ama bu kadar anormalliğin normal kabul edildiği bir

ülkede sahtekarların türemesi mi anormal?

Boş verin, biz “normal” hayatımıza zevk içinde devam edelim!!!!