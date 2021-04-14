Temaslı Milletvekilinin Komiteye Çağrılması Tepki Çekti: “Emeği Ucuzlatmak Uğruna Halk Sağlığını Yok Sayıyorsunuz”

Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Hayat Pahalılığı ödeneklerinin dondurulması kararı bugün mahkemede görüşüldü. Kararın iptalinden endişe duyan hükümet, Meclis komitesini bir an önce toplayarak kararı Meclis’ten geçirmek istedi. Komite yeter sayısına ulaşılabilmesi için ise, temaslı olduğu gerekçesiyle ev karantinasında bulunan bir milletvekilinin toplantıya çağırılması, Meclis çalışanları arasında huzursuzluğa neden oldu.

Temaslı Milletvekili Ev Karantinasından Meclis’e Geldi



Konuyla ilgili açıklama yapan Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), “Mahkemeye taşıdığımız Hayat Pahalılığı ödeneklerinin dondurulması kararı bugün mahkemede görüşüldü ve duruşma 29 Nisan’a ertelendi. Gayri yasal adım attığının farkında olan ve kararın aleyhlerinde çıkacağını iyi bilen hükümet ise, kararı Meclis’ten geçirebilmek için komiteyi apar topar toplamak uğruna temaslı bir milletvekilini Meclis’e çağırdı. Emeği ucuzlaştırmak ve çalışanların hakkını hedef almak için her şeyi göze alan hükümetin, bu uğurda halk sağlığını dahi hiçe sayması ibretliktir” denildi.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Hayat Pahalılığı ödeneklerinin dondurulması kararını mahkemeye taşımıştık. Dava bugün görüşüldü ve savcılık mahkemede itiraz için süre istedi. Bunun üzerine duruşma 29 Nisan’a ertelendi. Ancak acıdır ki, usulsüzlüğü geri dönülmez şekilde kesinleştirmeye çalışan hükümet, Meclis çalışanlarının ve halkın sağlığını tehlikeye atacak kadar ileri gitti.

Meclis komitesini apar topar toplamaya çalışan hükümet, komitede yeter sayısına ulaşabilmek için temaslı bir milletvekilini komiteye çağırarak suç işledi.

Daha 3 gün önce ev karantinasından çıkarak kurultaya giden vatandaşa binlerce lira para cezası verilmişken, bu milletvekili hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?

Bunun neresi hukuk devletidir? Bunun adı yangından mal kaçırmadır, minareyi çalanın kılıfını hazırlamasıdır.

Ne olursa olsun, hangi biçimi alırsa alsın emeğin ucuzlaştırılmasına karşı mücadelemiz devam edecektir.