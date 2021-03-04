TIP-İŞ’ten Anafartalar Lisesi’ne tablet bağışı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) sosyal sorumluluk projesi kapsamında Anafartalar Lisesi’ne tablet bağışında bulundu.

Tıp-İş’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, çocuklara eğitimde fırsat eşitliği tanınmasına katkı koymak ve farkındalık yaratmak için tablet bağışında bulunduklarını söyledi.

Varış şunları kaydetti:

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ortaya çıkan Covid-19 pandemisi nedeniyle son 1 yıldır yüz yüze eğitime ara verilmek zorunda kalınmıştır. Bu durum özellikle eğitim gören çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde birçok olumsuzluklara neden olmuştur. Örneğin ülkemizdeki internet alt yapısındaki yetersizlikler ve birçok ailenin teknolojik ekipmanlara ulaşamaması gibi nedenlerle, bu gençlerimiz uygun eğitim almakta sıkıntı yaşamaktadır. 20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de çocukların eğitim hakkının fırsat eşitliğine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır.”

Varış, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak toplumdaki her birey için sosyal devletin en önemli unsurları olan sağlık ve eğitim alanlarında fırsat eşitliğini yıllardır savunduklarını ve bu ilkeler doğrultusunda da çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Varış sözlerine “Kamu hekimlerimizden toplanan bağışlarla pandemi döneminde online eğitime erişim sorunu yaşayan çocuklarımıza tablet alarak, bu çocuklarımızın eğitimine katkı koymaya çalışıyoruz. Daha önce de başta Evrensel Çocuk Hakları Derneği olmak üzere çeşitli kurumlara yaptığımız tablet bağışlarının bir yenisini Girne Anafartalar Lisesi öğrencilerimize yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu ülkenin hekimleri olarak çeşitli projelere devam etmeyi hedeflemekteyiz. ” diye devam etti.

Anafartalar Lisesi Müdürü Erbil Hüryaşar, Tıp-İş’in bağışladığı tabletlerin onlar için çok değerli olduğuna vurgu yaparak “Covid 19 salgını nedeniyle maddi imkansızlıklar yaşayan ailelerin çocuklarını tablet veya bilgisayarı olmadığı için online derslere katılamamaktadır.

İhtiyaç sahibi çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlayan Tıp-İş yönetim kurulu ve üyelerine anlamlı bağışları için çok teşekkür ederim. İnternet ve tablet ihtiyacı olan çocuklarımızın eksikliklerinin tamamlanması için bu bağışın diğer kurum ve kuruluşlara, şirketlere örnek olmasını temenni diyorum.” diye konuştu.