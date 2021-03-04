  • BIST 1.538
  • Altın 409,080
  • Dolar 7,4125
  • Euro 8,9286
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vaka

TIP-İŞ’ten Anafartalar Lisesi’ne tablet bağışı

» »
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) sosyal sorumluluk projesi kapsamında Anafartalar Lisesi’ne tablet bağışında bulundu.
TIP-İŞ’ten Anafartalar Lisesi’ne tablet bağışı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) sosyal sorumluluk projesi kapsamında Anafartalar Lisesi’ne tablet bağışında bulundu.

Tıp-İş’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, çocuklara eğitimde fırsat eşitliği tanınmasına katkı koymak ve farkındalık yaratmak için tablet bağışında bulunduklarını söyledi.

Varış şunları kaydetti:

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ortaya çıkan Covid-19 pandemisi nedeniyle son 1 yıldır yüz yüze eğitime ara verilmek zorunda kalınmıştır. Bu durum özellikle eğitim gören çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde birçok olumsuzluklara neden olmuştur. Örneğin ülkemizdeki internet alt yapısındaki yetersizlikler ve birçok ailenin teknolojik ekipmanlara ulaşamaması gibi nedenlerle, bu gençlerimiz uygun eğitim almakta sıkıntı yaşamaktadır. 20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de çocukların eğitim hakkının fırsat eşitliğine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır.”

Varış, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak toplumdaki her birey için sosyal devletin en önemli unsurları olan sağlık ve eğitim alanlarında fırsat eşitliğini yıllardır savunduklarını ve bu ilkeler doğrultusunda da çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Varış sözlerine “Kamu hekimlerimizden toplanan bağışlarla pandemi döneminde online eğitime erişim sorunu yaşayan çocuklarımıza tablet alarak, bu çocuklarımızın eğitimine katkı koymaya çalışıyoruz. Daha önce de başta Evrensel Çocuk Hakları Derneği olmak üzere çeşitli kurumlara yaptığımız tablet bağışlarının bir yenisini Girne Anafartalar Lisesi öğrencilerimize yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu ülkenin hekimleri olarak çeşitli projelere devam etmeyi hedeflemekteyiz. ” diye devam etti.

Anafartalar Lisesi Müdürü Erbil Hüryaşar, Tıp-İş’in bağışladığı tabletlerin onlar için çok değerli olduğuna vurgu yaparak “Covid 19 salgını nedeniyle maddi imkansızlıklar yaşayan ailelerin çocuklarını tablet veya bilgisayarı olmadığı için online derslere katılamamaktadır.

İhtiyaç sahibi çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlayan Tıp-İş yönetim kurulu ve üyelerine anlamlı bağışları için çok teşekkür ederim. İnternet ve tablet ihtiyacı olan çocuklarımızın eksikliklerinin tamamlanması için bu bağışın diğer kurum ve kuruluşlara, şirketlere örnek olmasını temenni diyorum.” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluçay:Borcun borçla kapanması doğru değil04 Mart 2021 Perşembe 19:54
  • Angolemli: “Ben şimdi kime konuşayım. Bu şekilde Meclis toplantısı olmaz''04 Mart 2021 Perşembe 19:51
  • Rogers:Amcaoğlu’nun okulları açma niyeti yok04 Mart 2021 Perşembe 19:46
  • Baybars: “Sanırım Turizm Bakanı hükümet etmenin nasıl olduğunu unuttu.”04 Mart 2021 Perşembe 19:45
  • HP Milletvekili Tolga Atakan: Herhangi bir hibe kalemi telaffuz dahi edilemiyor04 Mart 2021 Perşembe 19:42
  • Derya:“Tatar, ben sizin çocuklarınızın hakkını gasp ediyorum desin”04 Mart 2021 Perşembe 19:38
  • Akansoy:Tatar sürekli “benim arkamda Türkiye var” diyor ama,kendi halkı arkasında değil.04 Mart 2021 Perşembe 19:33
  • Saner:KKTC’nin KKTC avrupaya göre nüfusunun yüzde 15’i çift doz aşı olan ikinci ülke konumunda04 Mart 2021 Perşembe 19:29
  • Bölgenin her türlü güvenlik ve ikmal imkanları açısından yeniden yapılandırılması gerektiği apaçık aşikardır04 Mart 2021 Perşembe 19:26
  • Tatar: “Maruz kaldığımız izolasyon ve ambargoların temeli 4 mart 1964 tarihli karar”04 Mart 2021 Perşembe 19:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti