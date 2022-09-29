Titanik'le ilgili 100 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Kaptanın her şeyden haberi varmış

Titanik gemisinin batış hikayesi ile ilgili bugüne kadar birçok haber yapıldı. Hakkında sayısız efsaneler çıkarılan ve hatta konusu beyazperdeye aktarılan kaza ile ilgili 100 yıl sonra yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Gemi kaptanı Edward Smith'in her şeyden haberi olduğu ama uyarıları dikkate almadığı iddia edildi.

15 Nisan 1912 tarihinde Kuzey Atlantik Okyanusu'nda batan Titanik ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. O dönemde Titanik'le beraber SS Mesaba ticaret gemisi de Kuzey Atlantik Okyanusu'ndan geçiyordu. İddiaya göre SS Mesaba gemisinden Titanik'in Kaptanı Edward Smith'e buzdağı tehlikesi ile ilgili yöneltilen mesaj dikkate alınmadı.

TİTANİK, UYARILARI DİKKATE ALMAMIŞ!

Aksam.com.tr'nin IFLScience'dan aktardığı habere göre; Titanik ile ilgili yeni bulgulara ulaşıldı. Bilindiği üzere gemi 15 Nisan 1912 sabahının erken saatlerinde Kuzey Atlantik Okyanusu'nda, geminin Southampton'dan New York'a gerçekleşen ilk seferinin dördüncü günü buzul dağına çarpmasının ardından batmıştı.

İrlanda Denizi'nin dibinde yatan SS Mesaba gemisinin kalıntıları bulundu. Bu ticaret gemisi, Titanik ilk seferine çıkarken, Nisan 1912'de Atlantik Okyanusu'nu geçiyordu. SS Mesaba, telsiz aracılığıyla Titanik'in Kaptanı Edward Smith'e, Newfoundland kıyılarında buzdağlarının sürüklendiğini bildiren bir mesaj gönderdi.

1500'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mesaj Titanik'in kaptanı Edward Smith'e ulaştı ancak uyarı hiçbir zaman dikkate alınmadı. Ve bunun sonucunda da Kuzey Atlantik Okyanusu'nun buz gibi sularında, yolculuğuna dört gün kala, "batmaz" denilen gemi bir buzdağına çarparak battı ve 1.500'den fazla insan hayatını kaybetti.

Bu arada, SS Mesaba daha fazla ısrar etmeden yoluna devam etti. Birinci Dünya Savaşı'nın son yılı olan 1918'de bir Alman denizaltısı tarafından vurulmadan önceki altı yıl boyunca bir ticaret gemisi olarak hizmet etti. Şimdiye kadar bir asırdan fazla bir süredir denizin dibinde fark edilmeden yatan gemi yakın bir tarihli projede Galler'deki Bangor Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından bulundu.

100 YIL SONRA BULUNDU

Araştırmacılar son teknoloji çok ışınlı sonarla donanmış Prince Madog araştırma gemisinin yardımıyla Mesaba'nın batığını tespit ettiler. Enkazı belirlemek hiç de kolay olmadı. İrlanda Denizi, sadece 19.424 kilometrekarelik (7.500 mil kare) deniz tabanında 273 geminin enkazıyla dolu. Son araştırmalara göre denizin dibinde belirlenen gemiler arasında 100'den fazlasının önceden tanımlanmamış veya yanlış tanımlanmış olması muhtemel.

Atlantik'in diğer tarafında, Titanik'in enkazı hala Kanada'daki Newfoundland sahilinin 690 kilometre (370 deniz mili) açığında bulunuyor. Kısa bir süre önce gemi enkazının şimdiye kadar kaydedilen en yüksek kaliteli görüntülerinden bazılarını yayınlandı.

1985'teki keşfinden bu yana, geminin ön direği ve arka güvertesi çöktü, karga yuvası yok oldu ve büyük merdivenin yanındaki spor salonu çöktü.