TL kazananlar artık dövizle borçlanamayacak!

KTC Merkez Bankası, konut, taşıt ve tüketici kredilerine yeni düzenleme getirdi. Merkez Bankası yayımladığı tebliğ ile Türk Lirası kazananların dövizle borçlanmasını yasakladı

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre memurlar ve TL ödenen özel sektör çalışanları bundan sonra bankalardan döviz üzerinden borçlanamayacak. Yalnızca geliri döviz cinsinden olanlar, Sterlin, Dolar veya Euro borçlanabilecek

Merkez Bankası’nın kararı ile bir dönem bazı bankaların özellikle konut ve araba kredileri için uyguladığı yüzde yüz kredi dönemi de kapandı. Karara göre taşıt kredilerinde araç değerinin en çok yüzde 75’i, konut değerinin ise yüzde 80’i kredi olarak kullandırılabilecek

Konut ve gayrimenkul dışındaki kredilerin vadeleri de yeniden düzenlendi. Merkez Bankası, konut ve gayrimenkul dışında kalan tüm tüketici kredilerinin vadesine üst limit koydu. Buna göre bankaların vereceği tüketici kredilerinin vadesi 72 ayı aşmayacak