  • BIST 103.047
  • Altın 203,087
  • Dolar 4,8857
  • Euro 5,7204
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

TL kazananlar artık dövizle borçlanamayacak!

»
KKTC Merkez Bankası, konut, taşıt ve tüketici kredilerine yeni düzenleme getirdi. Merkez Bankası yayımladığı tebliğ ile Türk Lirası kazananların dövizle borçlanmasını yasakladı
TL kazananlar artık dövizle borçlanamayacak!

KTC Merkez Bankası, konut, taşıt ve tüketici kredilerine yeni düzenleme getirdi. Merkez Bankası yayımladığı tebliğ ile Türk Lirası kazananların dövizle borçlanmasını yasakladı

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre memurlar ve TL ödenen özel sektör çalışanları bundan sonra bankalardan döviz üzerinden borçlanamayacak. Yalnızca geliri döviz cinsinden olanlar, Sterlin, Dolar veya Euro borçlanabilecek

Merkez Bankası’nın kararı ile bir dönem bazı bankaların özellikle konut ve araba kredileri için uyguladığı yüzde yüz kredi dönemi de kapandı. Karara göre taşıt kredilerinde araç değerinin en çok yüzde 75’i, konut değerinin ise yüzde 80’i kredi olarak kullandırılabilecek

Konut ve gayrimenkul dışındaki kredilerin vadeleri de yeniden düzenlendi. Merkez Bankası, konut ve gayrimenkul dışında kalan tüm tüketici kredilerinin vadesine üst limit koydu. Buna göre bankaların vereceği tüketici kredilerinin vadesi 72 ayı aşmayacak

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dözvide rekor üstüne rekor21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:57
  • Dolardan yeni bir tarihi rekor21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:37
  • Durmuş Yılmaz’dan çok konuşulacak dolar iddiası! Ne kadar olacak?16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:05
  • Kalkınma Bankası Müdürü görevden alındı16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:47
  • Türkiye Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:46
  • Dolardan yeni tarihi rekor! Stenlin 6 TL15 Mayıs 2018 Salı 13:49
  • Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay: “Acı reçete kapıda” 14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:48
  • Mehmet Şimşek'ten dolar açıklaması09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:08
  • Dolar resmen çıldırdı! Enflasyon açıklandı dolar bir anda...03 Mayıs 2018 Perşembe 19:30
  • Dövizden tarihi rekor03 Mayıs 2018 Perşembe 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti