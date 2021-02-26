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SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

Toplam 5494 test yapıldı, 20'si yerel 38 pozitif vakaya rastlandı

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Toplam 5494 test yapıldı, 20'si yerel 38 pozitif vakaya rastlandı
Toplam 5494 test yapıldı, 20'si yerel 38 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 5494 test yapıldı, 20'si yerel 38 pozitif vakaya rastlandı, 23 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5494 olup, 20'si yerel 38 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınmış ve 23 kişi taburcu edilmiştir. 

14 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır. 

17 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 1 kişi Mağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-4/ K. Kaymaklı-3 / Marmara-1 / Hamitköy -4  / Çağlayan -5 

Girne 
Girne Merkez -2   / Karaoğlanoğlu- 4 

Gazimağusa 

Gazimağusa merkez -1 /


26  Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5494 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  14 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4  

Yerel Vaka Sayısı: 20       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 533.486  

Toplam Vaka Sayısı: 3356 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2955   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 377   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 109 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 266    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2s1a.jpg

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