Toplama Takımdan Bu Kadar

Dobra Dobra



İkinci yarıda kiralık da olsa önemli isimleri kadrosuna katan GHE yönetimi, herhalde bu denli isteksiz ve umursamadan oynayan futbolcular aldıklarını tahmin etmemişlerdir.

Maçın başında Selim’in golü ile öne geçen GHE, BÜY’nun ilk yarıdaki kötü oyununa rağmen ikinci golü atamayınca, ikinci yarıda coşan BÜY karşısında hezimete uğrayacağı açıktı.



Girne futbolcuları öylesine umarsız oynadılar ki, lig sıralamasında sonuncu olduklarını bilmeyen biri, orta sıralarda yer alan ve ligin bitmesini bekleyen bir takımın oyuncuları zannederdi onları.

Tamam; Kaan, Tunahan, Özgür sakat, yine sakatlığı olan Kabira ikinci yarıda oyuna girdi. Lua

Lua, DTB’nde yaptığı gibi, ülkesinin Milli Takımında görev yaptığı için yoktu. Bunlar mazeret olabilir ama oynayanlar da düşeceklermiş gibi bir dertleri yokmuş gibi oynadılar.

Uzun zaman sonra affedilen ve takıma giren Ertaç, durarak oynadı. Selim, attığı gol dışında sadece koşuyor ve çalım sevdası yüzünden sürekli top kaybediyor. Yankı, ilk 11’de ismi var ama kendisi sahada yok. Zaten ikinci yarıda oyundan alındı. Serim, İlker, Talip ve Mahmut yokları oynadılar savunmada. İnsan bir kez olsun Hafız ve Joseph’i yerden durdurur, havadan kafa vurmasını önler. Yok; hiç birini yapamadılar. Zaten golleri de bu ikiliden yediler.

Kaleci Okyanus, kalesine gelen topları tutmakta zorlandı. Zaten üçünü yedi, birinde de şanslıydı, top kendisini geçip direkten geri geldi. Rakip kale önünde hemen her topu kaybettiler. Kaleye şut çekme başarısını gösteremediler.

Kaptırdıkları topları hızla GHE yarı sahasına gönderen BÜY futbolcuları karşısında geri gelemedikleri için savunmada az adamla yakalandılar.



James ve Oladele orta sahada bir şeyler yapmaya çalıştılar ama diğerleri sanki düşme endişeleri yokmuş gibi oynayınca, rakip takımın ataklarında onlar da aciz kaldılar.

Erken diyecekler ama bu takımdan bir şey olmaz. Hele hele de düşme potasındaki rakipleri

dün yenince, işleri mucizeye kaldı.

BÜY, sezonun ilk yarısında en beğendiğim takımların başında geliyordu. Ne olduysa, ikinci yarı çok kötü başladılar maçlara. Evet, sakatlıklar vardı ama bu denli etkilediğini sanmıyorum.



Dün de ilk yarıda inanılmaz kötü oynadılar. GHE kalesi önünde son vuruşta etkili olsalar, skoru değiştirmeleri işten bile değildi.

Ne olduysa, ikinci yarı bambaşka bir takım çıktı sahaya. Azat’ın girişi mi etkiledi? Joseph ve Hafız’ın istekli oyunları mı, yoksa GHE’nin beceriksiz futbolu mu kamçıladı onları?



Bilmiyorum. Bildiğim, ikinci yarıda GHE’ne pozisyon bile vermedikleri. Üç gol attılar, biri direkten geri geldi. Biraz daha dikkatli olsalar, farkı büyütmeleri işten bile değildi.