Töre Dr.Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı andı

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre anma mesajı yayınladı:

Milli davamızın iki Lider kahramanının ölüm yıldönümlerinde onları minnet ve şükranla anarken onların verdiği mücadeleyi, kulağımıza küpe olacak sözlerini ne kadar yerine getiriyoruz sorusunu kendimize sormalıyız.

Devlet Yönetiminde ciddiyet ve samimiyet, milli davanın yürütülmesinde ilkeli duruş, her dönemin adamı değil de her dönem adam olma sorumluluğuna dikkat ediyormuyuz?

Ulusal çizgimizde yaşanılan zikzakların Kıbrıs Türk halkına ve devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine verdiği zararların farkındamıyız?

Devlet Yönetimimizde ve siyasi yaşamımızda etik değerlere ve ahlaki ölçülere bağlılığımız nerelerde kaldı? Sn. Dr. Fazıl Küçük’ü ve Sn. R. Raif Denktaş’ı anarken bir çok sorgulamayı kendimize yapmamız gerektiğine inanıyorum. Ulusal Liderlerimize cenab-ı Allahtan rahmet dilerken, onların yolunda gitmeye onurlu duruşumuzla devam edeceğimizi belirtmek isterim.