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Töre: Rumların zihniyeti hala değişikliğe uğramadı

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Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, idari yönden federatif bir paylaşımla kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni gasp ve işgal eden Rumların zihniyetinin hala değişikliğe uğramadığını belirtti…
Töre: Rumların zihniyeti hala değişikliğe uğramadı

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, idari yönden federatif bir paylaşımla kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni gasp ve işgal eden Rumların zihniyetinin hala değişikliğe uğramadığını belirtti…

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs konusunda açıklama yaptı…

Töre, “Kıbrıs Helendir” diye beyinleri yıkanan Rumlarla ne federasyon ne de başka bir isimle ortaklığın mümkün olduğunu kaydederek, “Rumların ırkçılık ve faşist zihniyetleri Kıbrıs Türk halkını eşit taraf olarak kabul etmemektedir” dedi.

1963 kanlı noel saldırılarından bu yana 56 yıldır Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal altında olduğunu söyleyen Töre, “Ortaklık haklarımız resmen çalınmıştır. Birleşmiş Milletler bu hırsızlığa çanak tutmaktadır. Ambargolar ve izolasyonlar Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden, hırsızlıkla çalan Rumlara yapılacağına mağdur olan, ezilen, yok edilmeye çalışılan Kıbrıs Türk halkına yapılmaktadır” dedi.

Töre açıklamasında “Müzakereler Kıbrıs Türk halkını 50 yıldır ne olacak sorusu ile karşı karşıya bırakmıştır. Bir şey olmayacak düşüncesi hakim olmasına rağmen iç ve dış mihraklar yoğun çabalarını sürdürmeye devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi en büyük güvencemiz ve teminatımızdır. Federasyon, Birleşik Kıbrıs hayalciliktir. Kıbrıs’ta iki devlet gerçeğini herkes kabul etsin.” İfadelerine yer verdi.

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