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Töre, TCG Bandırma Korvet Gemisini ziyaret etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında KKTC’de liman ziyareti yapan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Bandırma (F-502) korvet gemisini dün ziyaret etti.
Töre, TCG Bandırma Korvet Gemisini ziyaret etti

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun da yer aldığı ziyarette Mağusa Deniz Komutanı Deniz Kıdemli Albay Meriç Katipoğlu ve Gemi Komutanı Deniz Binbaşı Adnan Volkan Şan tarafından karşılanan Töre, askeri kıtayı selamladı. 

Komutanlar tarafından Başkan Töre’ye geminin imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgiler verildi. 

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Töre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere Samsun’a gittiği Bandırma Gemisinin adının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bu gemiye verilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. 

Anavatan Türkiye’nin KKTC’ne her zaman ayrı bir önem verdiğine işaret eden Töre, özel günlerde savaş gemilerini KKTC limanlarında görmekten büyük bir onur duyduklarını kaydetti. 

Barış Harekatı sırasında ve Türk Milletinin verdiği bir çok mücadelede şahadete eren deniz şehitlerini saygı ile anan Töre: “Onların ruhunun şad olması için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, onun topraklarına ve bugün mavi vatan dediğimiz denizlerine de sahip çıkacağız” dedi.

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