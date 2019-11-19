Toros: "Özersay'ın Kıbrıs politikalarının kabul etmek mümkün değil"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesinin komite görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Kıbrıs politikasına eleştirilerde bulunarak, bu politikaların kabulünün mümkün olmadığını belirtti.

Özersay’ın “işbirliği” ifadesini, “federal çözüm müzakerelerinin tükenmesi, alternatif çözüm modellerinin tartışılması” durumlarında kullandığını savunan Toros, aslında işbirliği olması gereken şekilde kullanılsa, çözüme yönelik olumlu katkı yapacağını söyledi. Toros, bağımsız olarak Kıbrıs Türk halkının refah seviyesini ve AB ile sınırlı ilişkilerini farklı bir ölçeğe dönüştürebilecek bir strateji olabileceğine inanç belirtti.

KKTC’ye AB’de akredite olmuş standart kurumlarının getirilmesi gerektiğini söyleyen Toros, bu kurumun danışmanlık, gerektiği durumlarda Kıbrıslı Türk üreticilere uygulama, denetim ve sertifika hizmeti sağlanabileceğini kaydetti.

Dış temsilcilikler konusuna da değinen Toros, Türkiye’nin de bu konudaki maddi ve manevi desteğini bildiğini, bu temsilciliklerde bir strateji değişikliğine gidilerek, kapasite artırımının ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi.

Dış temsilciliklerin, Kıbrıs Türk diasporasını örgütlemesi gerektiğini de ifade eden Toros, bu konuda tek aktif olunan yerin Londra ve Türkiye olduğuna dikkat çekti. Avusturalya’ya da bir temsilci atanması gerektiği görüşünü dile getiren Toros, uluslararası ilişkilerin yeni bir organizasyonla olabileceğini kaydetti.

Kıbrıs sorununa değinen Toros, Kıbrıs Türk halkının çok uzun yıllarıdır tecrit edilmiş durumda olduğunu ve çok büyük bir haksızlığa uğradığını söyledi. Toros, “Böyle bir konumda siyasi eşitliğimizi bir daha tartışma konusunu yapmayacak müzakereleri yürütmek ve Kıbrıs Türk toplumunun bir bütün olarak hareket etmesinin, güvenilirlik ve tutarlılık açısından önemli olduğunu vurguladı.

“MARAŞ POLİTİKANIZ DA AYNEN ÇÖZÜM POLİTİKASI GİBİ HAYAL ÜRÜNÜDÜR”

Özersay’ı Kıbrıs konusundaki görüşlerinden dolayı eleştiren Toros, Kıbrıs konusunda ortaya konulanların bir hayal ürünü olduğunu ileri sürdü. Toros, “Maraş politikanız da aynen çözüm politikası gibi bir hayal ürünüdür ve bizi hiçbir yere vardıramayacaktır” dedi.

Maraş’ın açılmasını sadece ekonomik olarak değil, insanı olarak da çok önemli bulduklarını kaydeden Toros, böylesi bir adımın Rum toplumunu motive edecek bir adım olduğunu düşündüklerini, bu nedenle bu konuda bir an önce Cumhurbaşkanlığı ile istişare içinde bir çalışma yapılmasını önerdi.

Maronit açılımı konusuna da değinen Toros, bu konuda bir an önce sonuç alınmasını istedi.