Toros: “Salgın ile ekonomi arasında denge''

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi.

Hükümetin sorumluluk alarak icraatlar gerçekleştirmesiyle ekonominin toparlanacağını savunan Toros, sistemin yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

Büyük çaplı teşvik paketleri, parasal genişlemeler, yerel kaynakların etkin kullanımı ve istihdam gibi konuların toparlanma sürecinin en önemli gereksinimi olduğunu ifade eden Toros, “Özel sektör çalışanları, KOBİ’ler ve turizm başta olmak üzere krizin en fazla vurduğu sektörler ön planda tutulmalı” dedi.

“GEÇİŞ NOKTALARININ TÜMÜ AÇILMALI”

Geçiş noktalarının bir an önce karşılıklı olarak açılması gerektiğini belirten Toros, ülkeye yapılacak giriş-çıkışlar için belirlenen kategorilerin Dünya Sağlık Örgütü verileri de göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Toros, söz konusu eylemlerin amacı olarak da şu ifadeleri kullandı:

“Tüm bunlar için temel amaç ise, 1 Temmuz’dan itibaren olası salgına karşı alınması gereken önlemlerle ekonomik hayatın devam etmesi arasındaki dengenin sürdürülebilir bir şekilde kurulmasıdır!”

Toros’un paylaşımı şu şekilde:

“Salgın ile ekonomi arasında denge

Son haftalarda gündemi monopolize eden malum gelişmelerin yol açtığı ve gittikçe hızlanan bir siyasi girdap içine giren Hükümet kendine gelir ve sorumluluğunu idrak ederse, ekonominin güvene alınarak toparlanması elbette mümkündür.

Bunun için önce travmayı atlatmak, sonra da sistemi yeniden yapılandırmak gerekiyor. Büyük çaplı teşvik paketleri, parasal genişlemeler, yerel kaynakların etkin kullanımı ve istihdam gibi konuları içeren kalkanlar, toparlanma sürecinin gereksinimleridir. Süregelen reform söylemleri, bu süreçte kararlılıkla uygulamaya dönüştürülmelidir.

Yeniden yapılanma sürecinde, öncelik reel sektörün en hassas durumda olan aktörlerine verilmelidir. Özel sektör çalışanları, KOBİ’ler ve turizm başta olmak üzere krizin en fazla vurduğu sektörler ön planda tutulmalı; onların finansal sağlıkları korunurken, daha derin bir krize sürüklenmemeleri için Devlet’in yükümlülük altına girerek oluşturacağı hibe destek programlarının acilen yürürlüğe koyulmaları gerekiyor!

Geçiş noktalarının tümünün karşılıklı ve eş zamanlı olarak derhal açılması, Ada’daki tüm deniz ve hava limanlarına gelecek olan uçuşların ve gemilerin orijinleri bazında DSÖ tarafından belirlenen aynı kategorilere alınması ve aynı koşullar çerçevesinde açılması, salgın riskini asgariye indirecek yöntemdir!

Tüm bunlar için temel amaç ise, 1 Temmuz’dan itibaren olası salgına karşı alınması gereken önlemlerle ekonomik hayatın devam etmesi arasındaki dengenin sürdürülebilir bir şekilde kurulmasıdır!"