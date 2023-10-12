Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı

Hırvat teknik adamın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bjelica'ya fesih tazminatı olarak bu sezonki alacağı ödenecek.
52 yaşındaki çalıştırıcıya bu tutar da 2 taksit hâlinde ödenecek. Nenad Bjelica, geçtiğimiz sezonun bitimine 8 hafta kala Trabzonspor teknik direktörlüğüne getirildi.
Oynattığı futbolla eleştiri oklarının hedefi olan Hırvat futbol adamı, bordo mavililerin başında 16 maça çıkıp 8 galibiyet ve 8 de mağlubiyet aldı.
Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın yerine teknik direktörlüğe yeniden Abdullah Avcı'nın getirilmesi bekleniyor.
Anlaşmaya varılan Avcı ile ilgili resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde yapılacak..
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