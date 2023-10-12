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Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı

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Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı.
Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı

Hırvat teknik adamın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bjelica'ya fesih tazminatı olarak bu sezonki alacağı ödenecek.

52 yaşındaki çalıştırıcıya bu tutar da 2 taksit hâlinde ödenecek. Nenad Bjelica, geçtiğimiz sezonun bitimine 8 hafta kala Trabzonspor teknik direktörlüğüne getirildi.

Oynattığı futbolla eleştiri oklarının hedefi olan Hırvat futbol adamı, bordo mavililerin başında 16 maça çıkıp 8 galibiyet ve 8 de mağlubiyet aldı.

Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın yerine teknik direktörlüğe yeniden Abdullah Avcı'nın getirilmesi bekleniyor.

Anlaşmaya varılan Avcı ile ilgili resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde yapılacak..

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