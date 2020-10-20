Trafiğe iki can daha! Lefkoşa Güzelyurt yolunda kaza! Yaralılar da var!

Trafiğe iki can daha!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu akşam saat 20.00 sıralarında, Güzelyurt – Lefkoşa Anayolunun 14 – 15 kilometreleri arasında, Yılmazköy yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ikisi ağır olmak üzere yaralanan toplam 3 kişi kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.