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Trafiğe iki can daha! Lefkoşa Güzelyurt yolunda kaza! Yaralılar da var!

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Trafiğe iki can daha! Lefkoşa Güzelyurt yolunda kaza! Yaralılar da var!
Trafiğe iki can daha! Lefkoşa Güzelyurt yolunda kaza! Yaralılar da var!

Trafiğe iki can daha!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu akşam saat 20.00 sıralarında, Güzelyurt – Lefkoşa Anayolunun 14 – 15 kilometreleri arasında, Yılmazköy yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ikisi ağır olmak üzere yaralanan toplam 3 kişi kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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