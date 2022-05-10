Tripadvisor’a göre dünyanın en iyi 10 oteli: İkisi Türkiye’den

Tripadvisor, kullanıcıların verdiği puanlara göre 2022 yılının en iyi otellerini açıkladı. Zirvede Kosta Rika’dan bir otel var.

Fotoğraflar: Romance İstanbul

Tulemar Bungalows & Villas listenin ilk sırasında yer alırken Brezilya’daki Hotel Colline de France ikinci, Yunanistan’dan Ikos Aria üçüncü sırada.

Listede iki otelliyle birlikte yer alan tek ülke Türkiye.

Romance İstanbul

Dördüncülüğü İstanbul’dan Romance İstanbul isimli otel yer alıyor. Sultanahmet’teki otelle ilgili bir kullanıcı deneyimini şöyle yazmış: “Lokasyonu bir yana bu butik otel misafir ağırlamada mükemmel. Herkes çok sıcakkanlı, odalar tertemiz ve bütün dileklerini anında gerçekleştiriliyor.”

Kayakapı Premium Caves, Kapadokya. Fotoğraf: Tripadvisor

Altıncı sırada ise Ürgüp’teki Kayakapı Premium Caves Kapadokya’nın ilk butik oteli olarak tanıtılıyor. Otel listede bir müşterisinin “Yalnızca orijinal bir mağara evde kalmak değil otelin lüks dokunuşları da çok özel bir deneyimdi” ifadeleriyle yer alıyor.

Listede ilk 10 yer bulan oteller şöyle:

1.Tulemar Bungalows & Villas (Manuel Antonio/ Costa Rica)

2.Hotel Colline de France (Gramado/ Brezilya)

3.Ikos Aria (Kos adası/Yunasitan)

4.Romance Istanbul Hotel (Istanbul/Türkiye)

5.THE OMNIA (Zermatt/İsviçre)

6.Kayakapı Premium Caves: (Ürgüp/ Türkiye)

7.Six Senses Laamu (Olhuveli adası/ Maldivler)

8.Hamanasi Adventure and Dive Resort (Hopkins/Belize)

9.Padma Resort Ubud (Payangan/Endonezya)

10.BLESS Hotel Madrid: (Madrid/İspanya)