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Trump "Rusya'nın Taliban'a Para Teklifi" İstihbaratına İlişkin Bilgilendirildi

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Trump "Rusya'nın Taliban'a Para Teklifi" İstihbaratına İlişkin Bilgilendirildi
Trump "Rusya'nın Taliban'a Para Teklifi" İstihbaratına İlişkin Bilgilendirildi

Beyaz Saray Sözcüsü KayleighMcEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın ABD askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a para teklifi yaptığı iddialarına ilişkin bugün bilgilendirildiğini açıkladı.

McEnany, New York Times'ın, Amerikan istihbaratının Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmesi için Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara para teklif ettiği sonucuna ulaştığına dair iddialarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. 

Söz konusu istihbaratın basını sızmasına sert tepki gösteren McEnany, "New York Times'ın manşeti ya da Beyaz Saray podyumu, gizli bilgileri tartışacak yer değil." dedi. 

Bu tarz sızıntıların Amerikan istihbarat kurumlarına zarar verdiğini vurgulayan McEnany, "Hain bir istihbarat yetkilisi, önemli bir bilgiyi büyük bir Amerikan gazetesinin manşetine malzeme verirse, ABD istihbarat toplumuyla kim iş birliği yapmak ister, kimliğinin ortaya çıkma tehlikesine karşı kim bir kaynak olmak ister, hangi müttefik bizimle bilgi paylaşmak ister?" dedi. 

Söz konusu bilgilerin sızdırılmasının Rusya'ya yarar sağladığını ve istihbarat hakkında net bir sonuca ulaşmayı zorlaştırdığını kaydeden McEnany, "Adalet Bakanlığına göre, Trump yönetimi döneminde hükümet içi sızıntılar arttı. Obama döneminde sadece 39 sızıntı için bilgi sızdırılırken, bu rakam Trump döneminde yılda ortalama 104'ü buldu." dedi. 

Trump'ın daha önce söz konusu istihbarat hakkında bilgilendirilmediğine işaret eden McEnany, "Trump, konunun kamuoyuna yansımasının ardından şimdi bu konuya ilişkin bilgilendirildi. Ama bu istihbarat hakkında bir fikir birliği olduğu ya da istihbaratın doğrulandığı anlamına gelmez." ifadesini kullandı. 

NEW YORK TİMES'IN İDDİASI

New York Times gazetesi, ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerini öldürmeleri için para teklif ettiği iddiasında bulunmuştu.

ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Amerikan askerlerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarılmıştı.

Söz konusu istihbaratın, ABD Başkanı Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı aktarılan haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumun Moskova'ya bildirilmesinden birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedilmişti.

Ancak Beyaz Saray Sözcüsü KayleighMcEnany, söz konusu istihbaratın teyit edilmediğini ve bu nedenle de Başkan Trump'a herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını açıklamıştı.

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