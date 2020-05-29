Trump, sosyal medya platformlarına yönelik kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzaladı.

Trump, sosyal medyaya ilişkin yeni düzenlemeler getiren kararnameye, Beyaz Saray’da düzenlenen törenle imza attı.

İmza töreninde konuşan Trump, kararnamede, internet şirketlerini kullanıcılarının paylaştığı içeriklerden sorumlu tutmayan yasanın değiştirilmesinin öngörüldüğünü belirterek, sosyal medya platformlarının artık kullanıcılarına uyguladığı sansürden ve platformlarda yapılan paylaşımlardan sorumlu olması gerektiğinin altını çizdi.

Trump, “Amerika tarihinde, ifade özgürlüğünün karşılaştığı en büyük tehlikelerden birisini yenmek için buradayız” ifadesini kullandı.

Kararnameyi imzaladığı esnada bir gazetecinin “Twitter hesabınızı silecek misiniz?” şeklindeki sorusunu ise “Bu ülkede daha adil bir basın olsaydı bunu seve seve yapardım ancak basın adaletsiz olduğu için ben sosyal medya üzerinden birçok insana ulaşıyorum” şeklinde yanıtladı.

Twitter’ın “bilgiyi doğrula” seçeneğini “siyasi aktivizm” olarak nitelendiren ve sosyal medya şirketlerinin “tekelcilik” yaptığını savunan Trump, “Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter’ı da kapatırdım. Bu konuda avukatlar ile görüşüyoruz, hukuki bir süreç yürüteceğiz” diye konuştu.