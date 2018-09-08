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Trump'ın eski kampanya danışmanına hapis cezası

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya danışmanı George Papadopoulos'a hapis cezası verildiği bildirildi.
Trump'ın eski kampanya danışmanına hapis cezası

Papadopulos, FBI'ın Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmasında yalan söylediği iddiasıyla mahkemeye sevk edilmişti.

ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan George Papadopoulos, 'Trump kampanyası ile bazı üst düzey Rus yetkililer arasında ayarlamaya çalıştığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan söylediği' gerekçesiyle 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Randy Moss, Papadopoulos'a ayrıca 1 yıl boyunca denetimli serbestlik ve 9 bin 500 dolar da para cezası verdi.

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