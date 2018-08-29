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Trump'ın ses kaydı basına sızdı

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ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi akşamı Beyaz Saray'da yemekte bir araya geldiği evanjelist liderlere, 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçiler'in Kongre'de kontrolü kaybetmesi durumunda ülkede şiddet dalgasının başlayabileceğini söyledi.
Trump'ın ses kaydı basına sızdı

New York Times gazetesi, Hristiyan din adamlarına verilen yemekteki konuşmaların ses kaydını yayımladı.

Kayıtta Trump, rahiplerden vaazlarında cemaatlerini Kasım'da oy kullanmaya ikna etmesini isteyerek "Sahip olduğunuz her şeyi kaybetmeye sadece bir seçim uzaktasınız" diyor ve Kongre'deki Demokratlar'ı kastederek "Kongre'yi kaybedersek her şeyi derhal bitirecekler" diyor.

Trump şöyle devam ediyor:

"Şimdiye kadar yaptığımız her şeyi tersine çevirecekler. Bunu süratle ve şiddete başvurarak yapacaklar. Şiddet var. Antifa'ya (faşizm karşıtı hareket) ve diğer bazı gruplara bakın. Bunlar şiddet dolu insanlar" dedi.

New York Times, Trump'ın bu son sözleriyle tam olarak kimden bahsettiğinin açık olmadığına dikkat çekti.

Gazeteye göre Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın Kongre'deki Demokratlar'ı mı kastettiği sorusuna yanıt vermedi.

Sözcü, Trump'ın Demokratlar'la faşizm karşıtı protestocular arasında nasıl bir bağ kurduğu konusunda da yorum yapmadı.

'Trump, silah lobisi grubunun dilini kullanıyor'

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi ise, Trump'ın sözlerinin sağcı silah lobisi grubu Amerikan Tüfek Birliği'nin (NRA) dilini yansıttığını öne sürdü.

NRA geçen yıl sokak protestoları görüntülerine yer verdiği bir televizyon reklamında Trump karşıtlarını, "yasalara uyan Amerikalara zorbalık yapan ve terör estiren şiddet dolu çeteler" olarak tanımlamıştı.

Bazı gruplar, ülkede büyük tartışma yaratan bu videoyla "Neredeyse topyekun bir iç savaş çağrısı" yapıldığını söylemişlerdi.

Son iki yıl içinde giderek güçlenen neo-Naziler ve beyazların üstünlüğünü savunan gruplar, ülke genelinde yürüyüşler düzenliyor. Antifa hareketi de karşı gösteriler yapıyor.

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