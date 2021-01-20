  • BIST 1.569
  • Altın 442,945
  • Dolar 7,3962
  • Euro 8,9568
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAPilli:17'si yerel 27 yeni vaka,1 hasta yoğun bakıma alındı

Tufan Erhürman: Bu halkın zamanını yeterince çaldınız. Daha fazla çalmaya hakkınız yok!!!

» »
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,Saner'in seçimden çark etme manevralarının başladığını söyledi.
Tufan Erhürman: Bu halkın zamanını yeterince çaldınız. Daha fazla çalmaya hakkınız yok!!!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,Saner'in seçimden çark etme manevralarının başladığını söyledi.

Başbakan hükumetine ve milletvekillerine güvenmiyor, erken seçim çağrısı yapıyor. Halkımıza zaman kaybettirmeyelim seçime gidelim o zaman diyoruz. Aniden ülkenin gündeminin sağlık ve ekonomi olduğu "fark ediliyor", seçimden çark etme manevraları başlıyor.

Ama "erken seçim" deyip seçim startını vermekle kalmıyorlar, bu kez de iktidar partisinde kurultay için start veriyorlar. Ve bizim aynı anda hem seçim hem de kurultay hesapları içine hapsolmuş bir iktidardan ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıları aşması konusunda medet ummamızı bekliyorlar. Daha önce söyledik bir kez daha söyleyelim: Ölü gözünden yaş beklenmez. Bu halkın zamanını yeterince çaldınız. Daha fazla çalmaya hakkınız yok!!!

csa0.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 80 yaşındaki Kaynar'a motosiklet çarptı...Hayatını kaybetti20 Ocak 2021 Çarşamba 20:05
  • Yenal Senin’in HP Genel Sekreterlik görev süresi sona erdi20 Ocak 2021 Çarşamba 19:54
  • Arıklı:Fuat Oktay her an KKTC’ye gelebilir20 Ocak 2021 Çarşamba 19:52
  • Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Emre Vudalı:Her iki aşı güvenlidir20 Ocak 2021 Çarşamba 19:27
  • Avcıoğlu sordu: 20 kadar firmanın değil teklif atmak, ihale dosyası dahi almamasının sebebi nedir?20 Ocak 2021 Çarşamba 19:08
  • MEB,online eğitim konusunda çalışma başlattı20 Ocak 2021 Çarşamba 18:51
  • TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kayınpederi Vefat Eden Başbakan Saner’e Başsağlığı Diledi20 Ocak 2021 Çarşamba 18:34
  • Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Ve İşadamları Derneği Bakan Arıklı Tarafından Kabul Edildi20 Ocak 2021 Çarşamba 18:34
  • Arıklı:Yeni yönetim akaryakıt alımı için Bakanlar Kurulu’na önerge hazırlayacak20 Ocak 2021 Çarşamba 18:32
  • DAÜ-BİR-SEN aşılamayı sordu20 Ocak 2021 Çarşamba 18:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti