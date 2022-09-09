Tufan Erhürman: Yerel seçimlerin Haziran 2022'de yapılması Anayasal bir zorunluluktur

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, en son Haziran 2018'de yapılan yerel seçimlerin, Anayasa’nın 119(3) maddesi altında Haziran 2022'de tekrar yapılmasının ‘Anayasal bir zorunluluk’ olduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesi, yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı Anayasa’ya aykırı bulmuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının 16’nın sayfasında ise şu ifadeler yer almıştı:

"Anayasa'nın 119(3) maddesi, yoruma gerek bırakmayacak kadar net bir şekilde yerel seçimlerin 4 yılda bir yapılacağını düzenlemektedir.”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

En son Haziran 2018'de yapılan yerel seçimlerin, Anayasa’nın 119(3) maddesi altında Haziran 2022'de tekrar yapılmasının ‘Anayasal bir zorunluluk’ olduğunu ifade eden Erhürman, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kaos, bu kadar basit bir şeyi, üstelik elli defa da anlatılmış olmasına karşın, anlamayanların/anlamak istemeyenlerin eseri!”