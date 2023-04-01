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Tuhaf hastalık: Vücudu alkol üretiyor

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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan ve alkollü araç kullanma suçlamasıyla işini kaybeden lise öğretmeni adamın hayatı nadir görülen otomatik bira fabrikası sendromu nedeniyle alt üst oldu.
Tuhaf hastalık: Vücudu alkol üretiyor

ABD’de yaşayan iki çocuk babası Mark Mongiardo’nun hayatı, vücudun bağırsakta alkol ürettiği nadir bir durum olan otomatik bira fabrikası sendromuna (ABS) sahip olduğu için zindana döndü.

Mongiardo, semptomlarının ilk olarak 2006’da New Jersey’de bir lise öğretmeni ve koçuyken ortaya çıktığını ve burada iş arkadaşlarının işyerinde hiç içmemesine rağmen alkol koktuğundan şikayet etmeye başladığını söyledi.

Olay sonunda öğretmeni, New York’un dışındaki bir okula iş değiştirmeye zorladı, ancak 2018’de trafikte durdurulduğunda ve içkili bir şekilde araba kullanmakla suçlandığında her şey çöktü. Mongiardo bir kez daha alkol içmediği konusunda ısrar etti, ancak bu suçlama onun işine mal oldu.

Hastalığı yüzünden artık öğretmenlik yapamayan adam, yine de tedavi sonrasında hayatına devam edebildiği için mutlu olduğunu söylüyor.

GÜNDE 30 HAP ALIYOR

ABC 7’ye konuşan adam, “İşte o zaman her şeyimi kaybettim. Birinin kaybedebileceği her şeyi kaybettim. Evimi satmak zorunda kaldım, arabamı satmak zorunda kaldım. Eğitim sektöründe iş bulamadım, marketlerde iş bulamadım. Ağır suçlamalarım vardı” dedi. 

Olaylar sonunda Mongiardo’yu, bu hastalığın tedavisinde uzmanlaşmış birkaç uzmandan biri olan ve durumunu teşhis eden Staten Island merkezli gastroenterolog Dr. Prasanna Wickremesinghe’ye götürdü.

Şu anda bir perakende mağazasında çalışan Mongiardo’nun doktoru, karbonhidratların bağırsakta alkol ürettiğini ve durumu teşhis etmeye yönelik belirlenmiş bir çerçeve olmadığını söyledi.

Şimdi talihsiz adam, düşük karbonhidratlı bir diyet uygulayarak ve direksiyona geçmeden önce kendini test ederek hastalığını tedavi etmek için günde 30 hap alıyor.

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