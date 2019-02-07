Tüketiciler Derneği Fransız mallarına “Süresiz Boykot” çağrısı yaptı

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, Macron’un bu kararının; “insanlığın düşünce ve hür iradesini baskı altına almaya yönelik kabul edilemez bir insan hakları ve tarihi gerçeklerin ihlali ve saptırılması” olduğunu kaydetti.

Tüketiciler Derneği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Ermeni soykırımının dünyada tanınması için mücadele vereceğini” açıklamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, tüm Fransız mallarına ve ürünlerine “süresiz boykot” uygulanması çağrısı yaptı.

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, Macron’un bu kararının; “insanlığın düşünce ve hür iradesini baskı altına almaya yönelik kabul edilemez bir insan hakları ve tarihi gerçeklerin ihlali ve saptırılması” olduğunu kaydetti.

Işık, Fransa’nın tarihte uyguladığı bir çok saldırı ve soykırım girişimi bulunduğunu, bu yüzden bu kararı alan Macron’un Fransa’yı bu tarihten kurtaramayacağını belirterek, “Derneğimiz bugünden itibaren tüm Fransız mallarına ve ürünlerine süresiz boykot uygulanması ve kullanımlarında Fransız menşeli araç gereç mal bulunduranların bunları ellerinden çıkarmaları için çağrı yapmaktadır. Derneğimiz Fransız ürünlerine başlatılan süresiz boykota tüm sendika ve sivil toplum örgütlerinin destek vermesi için çağrı yapmaktadır” dedi.