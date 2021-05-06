Turizm Emekçileri İnisiyatifi: 3. testi de negatif çıkan turistler neden daha fazla kalamıyor?

3. testi de negatif çıkan turisler neden daha fazla kalamıyor?

Tüm ülkelerin tuzimde açıldığı ve turister çekebilmek için binbir takla attığı bu ortamda, turistlerin ülkemize ilgisinin yüksek olmasını KKTC’nin sağlık açısında güvenli bir ülke olmasına bağlayan Turizm Emekçileri Platformu, KKTC’yi tercih etmiş turistlerin ülkede daha uzun süre konaklayabilme imkanının yaratılmasını istedi.

Bir hafta içerisinde ülkemize gelmiş bulunan turistlerin 3 ayrı testlerinin negatif çıkmasına rağmen daha uzun süre kalmak istemelerine rağmen geri gönderilmesini eleştiren Turizm Emekçileri Platformu, ülkemize gelmiş bulunan sağlıklı turisti ne kadar daha uzun süre misafir edebileceğimize odaklanma yerine onları göndermemizin anlamsızlığına dikkat çekti.

Gelen turistlerin 3 gün içinde temiz çıkması ve tatillerine devam etmesinin bilimsel olarak risk oluşturmadığının ortaya konulmasına rağmen ekonomiye olumlu yansıyan adımların atılmasını beklediklerini kaydetti.

Sağlık üst kurulu üyesi Dr. Mustafa Akansoy’un bulaşın turizm ve güneyden geçişlerden olmadığı yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Turizm Emekçileri Platformu, hükümetin uzman görüşleri dikkate almadan, toplumun ve ekonominin önünü açacak adımlar atmaktan kaçınmasına anlam veremediklerini kaydetti.

Turistlerin 3 günün sonunda ülkemizde kalmasının, otellerdeki vardiya sayılarını arttıracağı, istihdam ve çalışamayan emekçilere ekmek yaratacağı ve iç piyasanın canlanacağına dikkat çeken Turizm Emekçileri Platformu, bu yönde irade göstermesini bekledikleri hükümete, “onbinlerce insanın ayaklarına bağlanan bu prangaları artık çözmenin vakti gelmiştir mesajı ilettiler.

İşsiz turim emekçileri aç, toplumsal patlama yolda

Turizm emekçileri, çalışmayanlar için devletin ödemesi gereken ödeneklerin halen yapılmamasıyla açlık sınırlarlarının zorlandığına dikket öçekerek, hükümete neden ihmal edildiklerini sordular.

Çalışmayan tüm emekçilerin çaresizlik içinde sürüklenmeye devam ettiğine dikkat çeken Turizm Emekçileri Platformu, hükümetin kayıtsızlığının toplumsal patlamaya dönüşeceği uyarısında bulunurken, Arap Baharı gibi olayların patlak verdiği ortamın artık ülkemizde de oluştuğu uyarısında bulundu.

“Emekçimiz işsiz, Emekçimiz ödeneksiz, Emekçimiz borç içinde, Emekçimiz sıfırın altında yaşam mücadelesinde, Emekçimiz ÇARESİZ” vurgusunu yapan turizm emekçileri, devletin kendi sorunlarına neden kulak tıkamaya devam ettiğini sordular.