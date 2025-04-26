Turizm Sektörünün İlk Yardıma İhtiyacı Var!

Geleceğin turizm sektörü profesyonellerinin ilk yardım becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen “Temel İlk Yardım Çalıştayı”, Yakın Doğu Üniversitesi’nin hemşirelik ve turizm fakültelerinin iş birliğinde düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs, ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan turizm sektörü ile yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Otellerden tatil köylerine, restoranlardan turistik tesislere kadar geniş bir yelpazede hizmet veren sektör çalışanlarının, olası sağlık acil durumlarına karşı hazırlıklı olması, hem misafir memnuniyetini artırmak hem de can güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle temel ilk yardım bilgisi, turizm sektöründe görev yapan her birey için hayati bir gereklilik haline gelmiş durumda.

Bu farkındalığı artırmak ve özellikle turizm alanında çalışan personelin ilk yardım bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Hemşirelik Fakültesi ile Turizm Fakültesi iş birliğinde “Temel İlk Yardım Çalıştayı” düzenlendi.

İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayda, alanında uzman akademisyenler ve sağlık profesyonelleri bir araya geldi. Açılış konuşmalarını Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli ve Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz’ın yaptığı etkinlikte, acil durumlarda hayat kurtarıcı müdahalelerin temelini oluşturan ilk yardım uygulamaları teorik ve pratik boyutlarıyla ele alındı. Çalıştay, hem bireylerin bu konudaki bilinç düzeyini artırmayı hem de disiplinler arası iş birliğiyle toplumsal sağlık bilincine katkı sağlama hedefi ile gerçekleştirildi.

Uzmanlardan hayat kurtaran bilgiler!

“İlk Yardım Nedir? Önemi” başlıklı sunumuyla katılımcılara ilk yardımın temel kavramları hakkında bilgiler veren Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, kafatası ve omurga yaralanmaları, göğüs ve karın travmaları ile kırık, çıkık ve burkulmalara yönelik doğru müdahale yöntemleri ile ilgili de bilgiler paylaştı.

“Hasta ve Yaralının Olay Yerinde Değerlendirilmesi” konusunu ele alan Yrd. Doç. Dr. Nida Aydın ise temel yaşam desteği, kanamalar ve şok durumlarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarını kapsamlı bir şekilde anlattı.

Doç. Dr. Ezgi Bağrıaçık ise hayvan ısırmaları ve sokmaları, vücuda yabancı cisim kaçması, boğulma, yanık ve donma durumlarında yapılması gereken ilk yardım uygulamaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli: “Acil müdahale gerektiren durumlara hazırlıklı olmak, turizm sektöründe profesyonel olarak görev alan herkes için vazgeçilmez bir gereklilik.”

Turizm sektöründe hizmet kalitesini yükseltmek kadar, olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın da büyük önem taşıdığını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli, “Misafirlerin sağlığını doğrudan etkileyebilecek anlık müdahalelerde bulunabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak, sektörde görev alan herkes için vazgeçilmez bir gerekliliktir” dedi.

Otellerdeki en önemli alanlardan olan mutfakların yaratıcı olduğu kadar riskli alanlar olduğunu da hatırlatan Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli, “İlk yardım bilgisi, aynı zamanda mutfak çalışanlarının yaşayabileceği kazalarda da hayati önem taşıyor” dedi. “Kesikler, yanıklar, bayılmalar veya alerjik reaksiyonlar gibi acil müdahale gerektiren durumlara hazırlıklı olmak, mutfakta profesyonel olarak görev alan herkes için vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli, “Bu çalıştay sayesinde, öğrencilerimizin temel ilk yardım bilgileri teorik ve uygulamalı olarak öğrenmelerini, karşılaşabilecekleri olası acil durumlarda bilinçli ve doğru müdahalelerde bulunabilmeleri hedefledik” dedi. Etkinliğin, disiplinlerarası iş birliğine örnek teşkil ettiğini ifade eden Prof. Dr. Bahçelerli, Hemşirelik Fakültesi’ne de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz: “Acil müdahale bilgisi, panik anında doğru kararlar almamızı da sağlar.”

İlk yardımın bilinçli ve doğru şekilde uygulandığında hayat kurtarıcı bir müdahale olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, yanlış uygulamaların ise kalıcı sakatlıklara hatta ölüme yol açabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Evde, iş yerinde ya da dışarıda, yaşamımızın her anında kazalarla ve ilk yardım gerektiren durumlarla karşılaşabiliriz. Bu gibi durumlarda temel bir ilk yardım çantası ve içindeki malzemeler çoğu zaman yeterlidir” dedi.

İlk yardım uygulamalarının yalnızca ‘uygulamalı ilk yardım eğitimi’ almış ve sertifika sahibi kişiler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Acil durumlarla karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğini bilmek hem panik anında doğru kararlar almamızı sağlar hem de müdahaleyi etkili kılar. Bu nedenle herkesin ilk yardım eğitimi alması büyük önem taşıyor” dedi.