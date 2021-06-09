  • BIST 1.449
  • Altın 522,891
  • Dolar 8,5862
  • Euro 10,4642
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Turizm Ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Ülke Turizmi Konusunda Değerlendirmede Bulundu

»
“4-8 haziran tarihleri arasında bin 798 kişinin otellerde konakladı”
Turizm Ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Ülke Turizmi Konusunda Değerlendirmede Bulundu

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 4 Haziran tarihinden itibaren başlayan turizm faaliyetlerinde ilk 4 gün bin 798 kişinin otellerde konakladığını ve toplam 5 bin 74 geceleme olduğunu belirtti.

Bakan Ataoğlu, 15 Nisan’da başlayan kapalı turizm modeli ile ilgili olarak, ülkeye bugüne kadar 5 bin 894 kişinin geldiğini, 10 kişinin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Ataoğlu, turizmin başlaması ile sektörde bir kıpırdanma yaşandığını söyleyerek, bu yılın verimli bir yıl olmasını diledi.

Ataoğlu, 4-8 Haziran tarihleri arasında bin 798 kişinin otellerde konakladığını ve toplam 5 bin 74 geceleme yapıldığını belirtti.

Ataoğlu, konaklayan turistlerin 551’inin KKTC vatandaşı, 996’sının Türkiye vatandaşı ve 251’inin ise yabancı ülke vatandaşları olduğunu söyleyerek, bu sayıların önümüzdeki günlerde artarak süreceğini vurguladı.

Pandemi şartlarında kapalı devre turizmin kısmi de olsa bir fayda sağladığını anlatan Ataoğlu, bu sürecin iyi yönetildiğini ve 4 Haziran’daki açılımın daha kolay olduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ İLE SEKTÖRE BİR KATKI DAHA PLANLIYORUZ”

Ataoğlu, geçtiğimiz yıl sektöre yapılan katkının bu yıl da yapılabilmesi için TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile görüşmeler yaptıklarını, bu kapsamda acentelere, otellere, rehberlere ve restoranlara bazı katkılar yapılması yönünde çalışmaların sona yaklaştığını söyledi.

Bakanlık olarak ülke ekonomisinin ayağa kalkması, turizmin yeniden hayat bulması ve esnafın hak ettiği payı alması için, çalışmaların devam ettiğini söyleyen Ataoğlu, zor bir dönemden geçildiğini, aşılanmanın tamamlanması ile tüm sektörlerin rahat bir nefes alacağını kaydetti.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’den KKTC’ye gelecek olanlara kritik uyarı!31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:05
  • İşte 10 Avrupa ülkesinin güncel seyahat koşulları31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:02
  • Akdeniz’de turizm sezonu başladı! Antalya’ya hafta sonu 203 uçak indi31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:58
  • İşsiz ve devlet desteğinden mahrum turizm emekçilerine mazbata şoku28 Mayıs 2021 Cuma 19:13
  • Küresel yolcu sayısında yüzde 52 düşüş bekleniyor28 Mayıs 2021 Cuma 13:16
  • Rus turistleri bekleyen Türkiye’ye kötü haber26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:59
  • Turizm: Güney Avrupa ülkeleri yazın turist çekebilmek için neler yapıyor?22 Mayıs 2021 Cumartesi 20:34
  • Kapalı turizm 5 güne çıkarıldı21 Mayıs 2021 Cuma 22:13
  • Turizm: Güney Avrupa ülkeleri yazın turist çekebilmek için neler yapıyor?18 Mayıs 2021 Salı 15:28
  • Turizm Emekçileri İnisiyatifi: 3. testi de negatif çıkan turistler neden daha fazla kalamıyor?06 Mayıs 2021 Perşembe 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti