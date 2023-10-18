Türk elektrik şirketi, borcunu ödemeyen Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau’nun elektriğini kesti

Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau’nun başkenti Bissau karanlığa gömüldü. Ülkenin Ekonomi Bakanı Suleimane Seidi, Türk elektrik tedarik şirketi Karpowership’e borçlu olduklarını ve bu nedenle elektriklerinin kesildiğini söyledi.

Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau’nun başkenti Bissau karanlığa gömüldü. Ülkenin Ekonomi Bakanı Suleimane Seidi, Türk elektrik tedarik şirketi Karpowership’e borçlu olduklarını ve bu nedenle elektriklerinin kesildiğini söyledi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Seidi, Karpowership’e toplamda 17 milyon dolar borçlarının olduğunu belirtti.

Seidi, 15 milyon dolarlık borcun ödenmesine yönelik düzenlemelerin sürdüğünü ve sorunun 15 gün içinde çözüleceğini taahhüt etti.

Karadeniz Enerji Grubu’na bir şirketi olan Karpowership, yüzen enerji santrallerine sahip dünyanın en büyük enerji operatörlerinden biri. Güney Amerika ve Afrika’da birçok ülkede faaliyet gösteren Karpowership’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, 2019 yılından bu yana Gine-Bissau’nun enerjisinin tamamını karşılıyor.

Basın toplantısında konuşan Seidi, “Karpowership, birikmiş borcun sorun haline gelmemesi için hükümetle yeniden müzakere etmeyi kabul etti” dedi.

Karpowership sözcüsü tarafından yapılan açıklamada “Uzunca süredir ödeme yapılmamasının ardından ne yazık ki (yüzen enerji santrali) artık faaliyetlerine devam edemiyor” ifadelerine yer verildi.

Karpowership’in ülkedeki temsilcisi Prince Lamptey Tetteh, borcun ülkenin şu anki yetkililerine ait olmadığını ancak ödeme taahhüdünün alındığını söyledi. Tetteh, “Bankanın borcun bir kısmını transfer etme sürecini tamamlamasını bekliyoruz” dedi.

Eski bir Portekiz sömürgesi olan ülkede insanlarda da bir belirsizlik hakim.

Bairro Ajuda'da yaşayan Nene Bangura isimli bir bölge sakini, AFP muhabirine "Buzdolaplarımız çöpe atmak zorunda kalacağımız yiyeceklerle dolu. Ne yapacağız? Bunun bedelini bize kim ödeyecek?" dedi.

Karpowership, Eylül ayında ödenmemiş 40 milyon dolarlık borç nedeniyle Sierra Leone'nin başkenti Freetown'a elektrik tedarikini kesmişti.

Atlas Okyanusu kıyısındaki ve dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Gine-Bissau, Dünya Bankası verilerine göre 1,9 milyon nüfusa sahip.