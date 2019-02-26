Türkiye Cumhuriyeti’ni dizayn etmekten sabıkalı Tarikatlar şimdi gözlerini KKTC’yemi diktiler !!!

Türkiye Cumhuriyeti ‘nin kurucusu ve mazlum milletlerin yol göstericisi Atatürk'e dil uzatmak sözüm ona tarihçi adı altında , gerçek tarih katillerinin kendilerini kanıtlama alanına dönüştürülmüş durumdadır.

Bu utanmaz ve arlanmaz yaratıklara, ANADOLU DEYİMİ İLE EKMEKLERİ DİZLERİNDE olan kanımca sokak soytarılarına söyleyecek mutlak sözümüz vardır.

Bunun yanında herşeyini ,

CUMHURİYET KAZANIMLARINDAN elde etmiş vefasız ve vicdansızlara ve tüm bu yaşananları ses çıkarmadan izleyen gafillere bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum.

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin içine düşürüldüğü gerek içte gerekse dışta, ateş çemberinin nasıl hepimizi sarmalına aldığını ve bunun müsebbiplerinden öncelikle hesap sormalarını beklemekteyiz.

Düşürüldüğümüz ateş çemberindeki olayları

SIRASIYLA ÖZETLEMEK GEREKİRSE:

1. Sorunlu başkanını seçen ABD ve despot Rusya, yıkıcı terör örgütü PKK'nın Suriye ayağını , diğer terör örgütü IŞİD'e karşı kara gücü olarak kullanmaya devam ederek bizlere hasmane tutumunda devam ediyordur.

2. Yabancı güçlerin taşeron örgütü IŞİD'ın Suriye'de alan bulabilmesinin yegane sebebi, Suriye merkezi hükümetinin zayıflatılmış olmasıdır.

3.Zamanında kardeşim ESAD olarak dillere dolanan ülke olan Suriye'nin fiilen parçalanmasından Türkiye Cumhuriyeti büyük zararlar görmeye devam etmektedir.

Bu yukarıda belirtilenler sayesinde hem IŞİD , palazlandı hem bölücü terör örgütü, IŞİD'le mücadele bahanesiyle dünyadan destek almaya başladı.

Her iki hain örgüt de hala Türkiye Cumhuriyeti ‘nin can düşmanı olmayı sürdürmektedirler.

4. Kardeşim ESAD Suriye’si, bir demokrasi değil ve despot devlet başkanı Esad da asla demokrat bir kişilik değildir .

Küresel kuklacılar,

Suriye'ye demokrasi getireceğiz kisvesi altında, bölgeyi yeniden dizayn etmeye giriştiler.

5. Üzülerek söylemek gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti ‘ni yönetenler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini yeterince bilmedikleri ve bilenleri de farklı gerekçelerle tasfiye ettikleri için, bu bilinmezlik içerisinde maalesef operasyona destek verdiler

. 6. Tüm bu gerekçeler neticesinde neler oldu?

a) Suriye'ye demokrasi asla getirilemedi.

b) Suriye parçalanmaya devam edildi.

c) Türkiye'ye yaklaşık 4 milyon büyük bölümü sorunlu Suriyeli sığınmacı geldi.

Yıllardır Türkiye’ de kurulu kamu düzeni alt üst oldu.

Türkiye Cumhuriyeti kendi öz evlatlarına ayırması gereken devasa kaynakları vatanını terk edenlere harcayarak bu sosyal felaketle baş başa bırakılmıştır .

7. Milliyetçilik’ te, vatanseverlik te hamasetle, boş sözle, sloganla olmaz.

Sorunlar, doğru teşhis konulmazsa çözülmez.

8. Türkiye Cumhuriyeti bu kadar ağır saldırı altında iken, Milleti parçalara ayırmak sadece vatanın bütünlüğünü daha da büyük tehlikeye atar.

9. Yıllardır ülkede cirit atarak palazlanan Tarikatlar yaşamın her alanında ticarete egemen oldular. Ticaretteki bu egemenlik ve haksız kazançlar neticesinde TÜRKİYE siyasetinide DİZAYN etme cüretliğini gösterebilme durumuna getirilmişlerdir.

Kara para aklama ve ulusalcı iş çevrelerini batırarak sindirme seanslarına yıllardır hiç ara vermeyen bu TROLLER maalesef TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin içine düşürülmüş olduğu hazin tabloyu görme yerine kurdukları egemenliklerini acımasızca sürdürebilmek için CUMHURİYET değerleri ve kurucu önder ATATÜRK’ e saldırmayı görev adettiler .

10. İşte hepimiz bu yüzden

; "Atatürk, Türk Milleti'nin ortak milli değeridir"

cümlesini daha da yüksek sesle söylemek zorundayız.

11. İşte bu yüzden; Türkiye Cumhuriyetini, vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak korumanın ve ileriye taşımanın yolunun, Cumhuriyetin ilk günlerdeki kuruluş felsefesini yeniden hayata geçirmek, yurtta barış dünyada barış ilkesinin anlamını kavramak olduğunu her yurttaşın ve bizler gibi eli kalem tutanların anlatmaktan başka alternatifimizin olmadığını bile bilmemiz gerekmektedir.

Sonuç itibarı ile,

Türkiye Cumhuriyeti’ninve ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bir çok alanda yaşam bulmuş gericiliğin sembolü olan çeşitli TARİKAT’ların palazlanmasını önlemek ve içinde bulunduğumuz bu sorunlar yumağına düşürülmemizin tüm suçunu ve günahını üst akıllara havale etmek yerine, her TÜRK insanının ,

niye alt akıl olmaya razı olduğunu sorgulaması gerekmektedir.