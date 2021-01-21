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Türkiye'de 2020 yılında erkekler 284 kadını ve 26 çocuğu öldürdü

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Türkiye'de 2020 yılında erkekler 284 kadını ve 26 çocuğu öldürdü
Türkiye'de 2020 yılında erkekler 284 kadını ve 26 çocuğu öldürdü

2020 yılında 284 kadın ve 26 çocuk erkekler tarafından öldürüldü

bianet'in 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlendiği güncel verilere göre, erkekler, 2020'da en az 284 kadını öldürdü. Geçmiş yıllarda işlenen ancak basına 2020’de yansıyan cinayetler de eklendiğinde erkeklerin öldürdüğü kadın sayısı 305 oldu.

255 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı

Yine aynı dönemde (1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020) erkekler 26 çocuğu öldürdü, 96 kadına tecavüz etti, 818 kadını seks işçiliğine zorladı, 147 kadını taciz etti, 265 çocuğu istismar etti. Erkekler 2020'de en az 792 kadına da şiddet uyguladı. 2020'de aralarında transların da olduğu en az 255 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı.

Erkekler, 2020'de, en az dokuz kadını öldürmeye teşebbüs etti, 20 kadını öldürmekle tehdit etti. 2020'de aralarında transların da olduğu en az 10 kadının ölümü basına "intihar", "intihara sürüklenme" ve "şüpheli intihar" olarak yansıdı. Basına yansıyan bilgilere göre erkekler, en az 18 kadını, “koruma”, “uzaklaştırma” kararı ve “talebine” rağmen öldürdü.

En az sekiz fail cezaevinden pandemi nedeniyle hazırlanan infaz paketinden yararlandıktan sonra “cezaevinden izinli çıktıktan” ve “tahliye” olduktan sonra kadınları öldürdü. 2020’de en az 10 kadın kendisine şiddet uygulayan ve cinsel saldırıda bulunan erkeklerden korunmak için meşru müdafaa hakkını kullandı.

Erkekler kadınların yarısına yakınını ev içinde öldürdü.138 kadını ev içinde, 86 kadını, ofis, hastane, ormanlık alan, trafik, otopark gibi ev dışı alanlarda öldürüldü. Erkeklerin, 60 kadını nerede öldürdüğü basına yansımadı.

Bazı cinayetleri işleyen fail erkek sayısı birden fazlaydı. 2020’de 185 kadını eşi, nişanlısı, eski eşi ve sevgilisi öldürdü. 56 kadını baba, oğul, torun, damat, gibi aile üyeleri öldürdü. 22 kadını, komşu ve arkadaşları öldürdü. 8 kadını, evine yemek götüren kurye, ev gezdiren emlakçı, evine giren hırsın, evine gelen tamirci gibi erkekler öldürdü. Kadınları öldüren en az 25 erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı. Kadınları öldürenler arasında iki astsubay, bir polis, bir korucu, bir de yaşadığı kentin (Ordu) belediye başkanı vardı.

Erkekler 167 kadını ateşli silahla, 75 kadını bıçak, balta gibi kesici aletlerle öldürdü. 2020’de 14 kadını boğan erkekler, beş kadını darp ederek, yedi kadını da zehirleyerek, yakarak, başını taşla ezerek öldürdü. Erkeklerin, 16 kadını öldürme şekli basına yansımadı.

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