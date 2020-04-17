Türkiye'de salgının ilk bir ayında Covid-19 kaynaklı 52 iş cinayeti işlendi!

İSİG Meclisi, Türkiye’de koronavirüs salgınının ilk bir ayında Covid-19 kaynaklı en az 52 iş cinayetinin meydana geldiğini ve bu iş cinayetlerinin 29’unun İstanbul’da gerçekleştiğini duyurdu.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Türkiye’de ilk yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının açıklandığı tarih olan 11 Mart ile 10 Nisan arasında, yani salgının ilk bir ayında Covid-19 kaynaklı en az 52 iş cinayetinin yaşandığını raporladı.

“Covid-19 Salgını Döneminde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Raporu-1” başlıklı raporda, söz konusu bir aylık süreçte en az 159 işyerinden 855 işçinin testlerinin pozitif çıktığının tespit edildiği aktarıldı. Raporda, “Tespit edebildiğimiz 251 işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığını ve işçilerin salgına yakalanmaya açık halde çalışmaya zorlandı” diye belirtildi.

İşyerlerinde alınmayan önlemlerin ‘salgının büyük bir hızla yayılmasına davetiye çıkardığı’ ifade edilirken, Covid-19 nedenli iş cinayetlerine ilişkin ise şu bilgiler payalaşıldı:

-Yaşamını yitirenlerin 40’ı ücretli (işçi ve memur), 13’ü ise kendi nam ve hesabına çalışan.

-Ölenlerin 45’i erkek, yedisi kadındı.

-Covid-19 sonucu yaşamını yitiren emekçilerin yaş ortalaması 51.

-Ölen işçilerin işkollarına göre dağılımı şöyle: Ticaret/büro işkolunda 15, sağlık işkolunda 12, konaklama işkolunda yedi, belediye/genel işler işkolunda beş, tekstil işkolunda iki, bankacılık işkolunda iki, metal işkolunda iki, güvenlik işkolunda iki, madencilik işkolunda bir, kimya/lastik işkolunda bir, ağaç/kağıt işkolunda bir, basın işkolunda bir ve enerji işkolunda bir işçi yaşamını yitirdi.

-Yaşamını yitiren işçilerin en az yedisi sendikalıydı.

-Salgının ilk bir ayında İstanbul’da 29, İzmir’de dört, Ankara’da üç, Bursa’da iki, Kocaeli’de iki, Sakarya’da iki, Uşak’ta iki, Diyarbakır’da bir, Aydın’da bir, Balıkesir’de bir, Düzce’de bir, Mardin’de bir, Muğla’da bir, Zonguldak’ta bir ve görevli olarak bulunduğu Belçika’da bir işçi hayatını kaybetti.

'ZORUNLU HİZMETLER HARİÇ TÜM SEKTÖRLERDE ÜRETİM DURDURULMALI'

İSİG Meclisi, raporun son bölümünde ise “İşçi sınıfına ve ailelerine sefalet ve yaşamları arasında seçim dışında bir şans tanımayan bu sürecin bedelini işçilerin ödememesi için -zorunlu mal ve hizmetlerin üretildiği sektörler dışında- tüm sektörlerde üretim durdurulmalıdır” çağrısında bulundu.