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Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim oldu!

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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Prag Büyükelçisi olarak görevlendirildi, Lefkoşa'nın yeni Büyükelçisi ise Yasin Ekrem Serim oldu.
Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim oldu!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

YASİN EKREM SERİM KİMDİR? 

Yasin Ekrem Serim, 27 Mart 1986 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan Serim, İngiltere’de University of Westminister’da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı, Harvard Kennedy School Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katıldı. Serim bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde New York’da Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bürokraside farklı alanlarda görev aldı.

 

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