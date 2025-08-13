Turşunun bilinmeyen 8 faydası

Turşunun mideye iyi gelmeyeceğini düşünerek tüketmekten çekinen geniş bir kitle var. Oysa lezzetinin dışında genel sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Sanılanın aksine turşunun mide asidini dengelediğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Sebze ve meyvelerin fermante edilerek belirli bir süre saklanmasıyla elde edilen turşu, bağırsak sağlığına karşı koruyucu ve iyileştirici bir role sahip. Turşunun fermantasyon süreci sonunda oluşan faydalı bakteriler; bağırsaklarda K2 başta olmak üzere birçok vitamin ve sindirime yardımcı enzimin üretimini destekliyor. Bu sebeple belirli rahatsızlıklar ve hassasiyetler dışında sofralardan eksik edilmemesi gereken bir besin” dedi.

Neredeyse tüm sebzelerin turşusunu yapmak mümkün. Ancak içerdikleri yüksek antioksidanlar nedeniyle lahana ve pancar çeşitlerini öncelikli olarak tüketilebileceğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Burada dikkat edilmesi gereken nokta bireyde; tansiyon, böbrek, mide, kalp ya da diyabet gibi rahatsızlıklar söz konusuysa, yüksek tuz oranı sebebiyle turşu tüketiminde aşırıya kaçmamak. Bu hastaların, turşuyu doktorlarına danışarak beslenme planlarına dahil etmeleri önemli. Herhangi bir sağlık sorunu olmayanlara ise günde ortalama 2 kaşık turşu tüketmesini tavsiye ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Pratik ev turşusu tarifi

Hazır versiyonlarındansa ev turşusunun her zaman birinci tercih olması gerektiğinden bahseden Örnek, “Turşu yapımında klorsuz içme suyu kullanmak, doğal veya organik üretilmiş sebzeleri tercih etmek, kaya tuzu kullanmak ve hijyen kurallarına uymak çok kıymetli. Ayrıca peynir altı veya ev yoğurdundaki suyun eklenmesinin de turşunun probiyotik çeşitliliğini artıracağını bilelim” dedi.

Pratik bir lahana turşusu tarifi paylaşan Örnek, “Orta boy bir lahanayı yıkayıp dilimleyin ve üç yemek kaşığı kaya tuzuyla iyice ovalayın. Lahanalarınızı temiz bir cam kavanoza bastırarak doldurun, aralarına dilimlenmiş sarımsaklar ekleyin. Ardından içine bir su bardağı peynir altı ve yoğurt suyu ya da sirke ekleyerek kavanozun kapağıyla turşu suyu arasında iki parmak boşluk bırakın. Kavanozun ağzını sıkıca kapatıp karanlık bir yerde yaklaşık bir ay beklettikten sonra turşunuzu afiyetle tüketebilirsiniz” dedi.

Dyt. Tuba Örnek, ev yapımı turşunun 8 faydasını sıraladı: