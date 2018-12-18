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Tüyler Ürperten Yapay Zeka (Video)

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2014 yılından bu yana yapay zeka üzerinde yoğun bir çalışma yürüten Nvidia, geliştirdiği yapay zekaya gerçekte var olmayan yüzlerin portrelerini çizdirmeye başladı.
Tüyler Ürperten Yapay Zeka (Video)

Yapay zekanın her geçen gün biraz daha hayatımızın içine girdiği kaçınılmaz bir gerçek. Yapay zeka, pek çok alanda hayatımızı kolaylaştırıyor olsa da yetenekleri zaman zaman insanları ürkütebiliyor.

Neredeyse tüm büyük teknoloji şirketleri yapay zeka üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Nvidia da bu şirketlerin arasında bulunuyor. Nvidia’nın geldiği nokta ise yapay zekanın yeteneklerini gözler önüne seriyor.

Microsoft, halihazırda devam ettirdiği çalışmalarda yapay zekaya metne dayalı resimler çizdirmeye çalışıyordu. Nvidia ise, 8 GPU ile bir hafta boyunca eğittiği yapay zekaya insan portreleri çizdiriyor.

 

 

 

Bu kulağa o kadar ilginç gelmeyebilir. Sonuçta bir insanın portresini çizmek ne kadar zor olabilir ki. Ancak yapay zeka belirlenen bir hedefin portresini çizmiyor; gerçekte var olmayan insanların portrelerini oluşturuyor. Bir başka deyişle yüz yaratıyor.

Yukarıdaki görselde görmüş olduğunuz yüzlerin hiçbiri gerçek bir insana ait değil. Tamamı, bir hafta boyunca insan yüzünü, yapısını incelemiş bir yapay zeka tarafından oluşturulmuş, gerçekte hiçbir insana ait olmayan yüzler.

Üstelik Nvidia’nın geliştirmiş olduğu yapay zekanın yetenekleri yüzlerle de sınırlı kalmıyor. Aşağıdaki görsellerden de görebileceğiniz gibi yapay zeka kediden otomobile kadar pek çok farklı nesneyi yoktan var edebiliyor.

Elbette ki yapay zekanın tamamen kusursuz olduğunu söylemek mümkün değil. Özellikle kedi fotoğraflarında bulunan bazı asimetriler ve bozulmalar, görselin gerçek bir kediye ait olmadığını ya da görsel ile oynanmış olduğunu belli ediyor.

Yine de onlarca şirketin insansı robotlar üzerinde çalıştığını düşünürsek; çok da uzak olmayan bir gelecek her bir insansı robot, yapay zeka tarafından oluşturulmuş ve hiçbir insanda eşi benzeri olmayan yüzlere sahip olabilir.

Dahası, yine çok da uzak olmayan bir gelecekte insanlar ile robotları ‘yüzlerine’ bakarak ayırt etmek mümkün olmayabilir. Yapay zeka ve robotik teknoloji geliştikçe, insanlarla robotlar arasındaki ayrım çok daha ince bir çizgide oluşacaktır.

Nvidia, yapay zekanın gelişimi ve yüzleri nasıl oluşturduğunu gösteren oldukça etkileyici bir video da hazırladı. Aşağıdaki bağlantıdan izleyebileceğiniz videoda yapay zekanın farklı ırklardan yüzleri nasıl oluşturabildiğini görebilirsiniz.

 

 

 

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