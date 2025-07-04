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Tuzla ve Çatalköy’de İki Ayrı Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

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Tuzla’da bir evin ambarında sigara izmaritinden, Çatalköy’de ise park halindeki bir araçta elektrik aksamından kaynaklanan yangınlar meydana geldi. Olaylarda can kaybı yaşanmazken, ciddi maddi hasar oluştu.
Tuzla ve Çatalköy’de İki Ayrı Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Tuzla’da Ambar Yangını

03 Temmuz 2025 tarihinde, saat 13:00 sıralarında Tuzla’da Yusuf Tosun Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın ambar olarak kullanılan odasında yangın meydana geldi. İlk bulgulara göre yangının tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Ev sakinleri tarafından söndürülen yangın sonucu, odada bulunan şilte, çarşaf, battaniyeler, klima iç ünitesi, stor perde ve kullanılmayan çeşitli eşyalar yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çatalköy’de Araç Yangını

04 Temmuz 2025 tarihinde, saat 07:00 sıralarında Çatalköy Küçük Esnaf Sanayi Bölgesi’nde park halindeki GA 836 plakalı araçta yangın çıktı. Yangının, aracın elektrik aksamında meydana gelen kısa devre nedeniyle başladığı tahmin ediliyor.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araç tamamen yanarken, alevlerin sıçradığı bir dükkana ait iki tonluk su deposu, pencere ve altı metrelik su tahliye borusu da zarar gördü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor

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