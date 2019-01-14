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UBP Gençlik Kolları: “Varoluş mücadelesi liderimizi saygıyla anıyoruz.’’

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UBP Gençlik Kolları, tüm hayatını Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesine adamış Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, vefatının 35. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıldığını bildirdi.
UBP Gençlik Kolları: “Varoluş mücadelesi liderimizi saygıyla anıyoruz.’’

UBP Gençlik Kolları, tüm hayatını Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesine adamış Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, vefatının 35. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıldığını bildirdi.

 

UBP Gençlik Kolları’ndan yayınlanan mesajda, Dr. Fazıl Küçük’ün birçok sivil toplum örgütü, siyasi parti, kurum ve kuruluşlarda aktif rol almış ve bizzat kendisi tarafından kurulan Halkın Sesi gazetesinde yazılar yazarak ulusal davayı öncelikle halka anlattığı ifade edildi.

 

Küçük’ün, daha sonra Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını Anavatan Türkiye’ye ve dünya kamuoyuna duyurmak için amansız bir mücadele verdiği belirtilen mesajda, “Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacak” sloganı ve parolasıyla İngiliz sömürge yönetimine ve Enosis zihniyetine karşı halkın var olma mücadelesine önderlik eden Küçük’ün tarihteki ve gönüllerdeki yerinin unutulmaz bir öneme sahip olduğu kaydedildi.

 

Mesajda “UBP Gençlik Kolları olarak milli ve manevi değerlerimizin bir parçası olan toplumsal önderlerimizin düşünce ve ideallerinin modern yaşantımızdaki yerini muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmayı görev biliriz.” ifadelerine de yer verildi.

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