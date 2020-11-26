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UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner:“HP ile başarılı bir dönem geçirdik…”

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UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner:“HP ile başarılı bir dönem geçirdik…”
UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner:“HP ile başarılı bir dönem geçirdik…”

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, BRT’nin Meclis’te yayınlanan 50+1 Programı’nda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Hükümet kurma çalışmalarını değerlendiren Saner, geniş tabanlı bir hükümet arayışı ile ilgili olarak, UBP’nin ancak kendisi domine edecekse böyle bir çalışmanın içinde yer alabileceğini söyledi.

Saner, Meclis içinde en büyük çoğunluğun UBP’de olduğuna işaret eden Saner, hükümet formülleri içinde UBP’nin çoğunlukta yer almasının demokrasi gereği olduğunu ifade etti.

Saner, “Bir hükümet kurulacaksa UBP’nin ve UBP’ye bir teklif yapılıyor ya da görev veriliyorsa o oluşum UBP’nin domine edeceği bir modeli olursa demokratik teamüllere uygun bir model olur. Demokrasi ve teamüller hepimize lazım… Bugün çoğunluk UBP’de ise buna saygı gösterilmelidir… UBP tekrar görev alırsa, şu parti ile bu olmuştu, bu partiyle bu olmuştu diye kendimizi haklı çıkaracak bir niyetten çok öte, Kıbrıs Türk Halkı’nın hassasiyetlerini gözönünde bulundurarak, erken seçimin de halkın gündeminde olmadığını bilerek, sorumluluğumuzun bir o kadar daha arttığına inanarak çalışacağız”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın demokrasi anlayışında bir sorun görmediklerini ifade eden Saner “ Bizler de UBP olarak bu ülkenin hassasiyetlini iyi biliyoruz. UBP, Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 52 oranla kazanmıştır. Toplumsal hassasiyetini iyi gözlemliyoruz. UBP hükümeti domine etmesi gerekir, öncülük etmesi gerekir. O nedenle demokrasi hepimize lazımdır. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Aynı saygıyı biz de bekliyoruz. Biz görev alırsa, bu konuları tekrardan görüşür, gereğini yapmaya hazırız. Başta Sayın Erhürman olmak üzere, herkes demoktarik kurallar içinde hareket edeceğine inanıyoruz. Biz herkesin hassasiyetlerine saygı gösteriyoruz, herkes de bize saygı göstermeli” diye konuştu.

“HP ile başarılı bir dönem geçirdik…”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, dünkü konuşmasında UBP-HP Hükümeti mesajı vermesi ile ilgili de Saner, görev almaları halinde diğer partilerle olduğu gibi HP ile görüşmeye hazır olduklarını belirtti…

Saner, “ HP ile bazı sorunlar yaşansa da, birlikte uyum içinde çalışmamızın ürünüdür covid ile ilgili elde edilen başarı…. Evet! HP başta olmak üzere, biz eğer yeni hükümet çalışılacaksa, hepsi ile çalışmaya hazır olduğumuzu söylerim. Ama HP ile geçirdiğimiz başarılı döneme Sayın Cumhurbaşkanı vurgu yapmıştır. HP ile de hükümet kurulacaksa, aynı başarılı süreci geçirebileceğimiz yönündeki inancım mevcuttur. Diğer partilerle de olabilir. UBP ile HP’nin bir takım sıkıntıları olmuştur ama bunları aşamayacağımıza inanmıyorum. Çözüm, niyet olduktan sonra vardır” dedi.

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