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UBP Merkez Yönetim Kurulu bugün toplanacak

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UBP Merkez Yönetim Kurulu bugün toplanacak
UBP Merkez Yönetim Kurulu bugün toplanacak

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu, son siyasal gelişmelerle, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini görüşmek üzere bugün  toplanacak.

Lefkoşa Atatürk Meydanı’nındaki binada gerçekleştirilecek toplantı 14.00’te başlayacak.

 

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