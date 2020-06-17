UBP Merkez Yönetim Kurulu bugün toplanacak

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu, son siyasal gelişmelerle, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini görüşmek üzere bugün toplanacak.
Lefkoşa Atatürk Meydanı’nındaki binada gerçekleştirilecek toplantı 14.00’te başlayacak.
Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu, son siyasal gelişmelerle, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini görüşmek üzere bugün toplanacak.
Lefkoşa Atatürk Meydanı’nındaki binada gerçekleştirilecek toplantı 14.00’te başlayacak.
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