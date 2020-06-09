UBP Parti Meclisi’nde gerginlik

UBP’nin gergin geçen parti meclisi toplantısında PM üyeleri birbirlerine kürsüden zaman zaman imalı göndermeler yaparken, zaman zaman ise isimlerin zikredildiği ve karşılıklı atışmaların yaşandığı bir toplantı haline geldi.

Parti Meclis üyesi Cemal Bulutolulları’nın küskünlerin bulunduğunu ifade ettiği konuşmasında Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu’nun salonda olmadığına işaret etmesi üzerine, Lefkoşa İlçe Bakanı salona gelerek kürsüden dolaylı olarak yanıt verdi ve küskün olmadığını, gerçek partililerin küsmeye hakkı ve lüksü olmadığını ifade etti. Gardiyanoğlu toplantıdan toplantıya değil, her zaman arazide olduğunu ifade ederek, bir başka gönderme ile yanıt verdi.

Geçtiğimiz hafta sonu Girne İlçesi’nde düzenlenen ve Genel Başkan Ersin Tatar’ın katıldığı bölge gezisine bazı partililerin katılmamasının yaratığı gerginlikle Girne’den PM üyesi Yalçın Koçyiğit kürsüden imalı bir şekilde, geçtiğimiz hafta sonu yapılan organizasyona mazeret belirterek geç katılan Milletvekili İzlem Gürçağ’a isim vermeden göndermelerde bulundu.

Daha önce de sosyal medya hesabından da benzer göndermeler yapan Koçyiğit partinin birlik ve beraberlik içerisinde seçim sürecine girmesi gerektiğini ve yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

Girne ilçesi ile ilgili gerginlik tırmanırken bir süre sonra kürsüye çıkan Miletvekili İzlem Gürçağ ise adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

Gürçağ doğrudan Yalçın Koçyiğit’in adını kürsüden zikredince, Koçyiğit ise yerinden müdahale etti.

Sözünün kesilmesinin nezaketsizlik olduğunu ifade eden Gürçağ ise Koçyiğit’e yanıt verdi. Gürçağ kürsüdeyken, kürsüye doğru hızlı adımlarla yaklaşan Girne ilçe Başkan Vekili salonda herkesin Gürçağ’a müdahale edeceğini düşünürken, Gürçağ’ı tebrik edip elini havaya kaldırması Girne ilçesinde farklı farklı gerginliklere yol açtığı ifade edildi.

Daha sonra yine Girne İlçesinden PM üyesi Hasan Uzun kürsüye çıkarak yaşanan gerginliklerin son bulmasını istedi. Uzun, “bu tür diyaloglar çok yanlış. İzlem Hanımın bugüne kadar yaptıkları belli. Ona yaptıkları için teşekkür ederim. Ünal abimizin de Kutlu abimizin de yaptıkları bellidir. Ben Girne ilçesinin bir temsilcisi olarak Girne’mizin bir bütün olmasını ve beraber yürümesini istiyorum’’ şeklinde konuştu.