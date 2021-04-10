  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

UBP'de Kurultay Ekim'de

» »
Genel sekreterini bugün belirleyecek olan UBP'de kurultay da ekim ayında yapılacak
UBP'de Kurultay Ekim'de

Başbakan Ersan Saner UBP Genel Sekreterlik seçimi sırasında SesKıbrıs’a açıklamalarda bulundu.

Aytuğ Türkkan’ın yarışsız bir Genel  Sekreterlik yapılması tartışmalarını anımsatması üzerine Başbakan Saner şu yorumda bulundu:

“UBP’nin en büyük özelliği KKTC’de demokrasiyi A’dan Z’ye uyguluyor olmasıdır. UBP’de hiçbir zaman tercih edilmeyen yöntemlerin uygulanacağı yönünde bir takım ifadeler kullanıldı ve ben de bunları üzülerek dinledim. Ama ben UBP Başkanı olduktan sonra tüm yetkili organların seçiminde demokratik yolların izleneceğini ifade ettim, bu da birer birer gerçekleşiyor. Biliyorsunuz ülkemizde ve dünyada pandemi kendini hissettiriyor. Pandeminin yoğun olduğu dönemlerde seçimi yapmayı doğru bulmamıştık. Bugün de gerekli tedbirleri alarak bu seçimi yapmayı planladık”

 

“Bu bir hizmet yarışıdır”

Başkan Saner her iki adaya da başarı dileyerek takım oyunu ile devam edecekleri vurgusu yaptı

“İki aday var, ikisi de UBP’li.. Biri genel sekreter seçilecek. 2019 yılında ben de Kutlu Evren Bey ile yarışış ve Genel Sekreter olmuştum. Kutlu Bey de şimdi İçişleri Bakanıdır biliyorsunuz. UBP’de hizmet yarışı vardır. Hepimiz aldığımız bayrağı daha ileri taşımak için uğraşıyoruz. Birlikten güç doğar düşüncesiyle bir takım oyunu oynuyoruz. İki arkadaşıma da başarılar diliyorum.”

 

Kurultay Ekim’de

Kurultay tarihine ilişkin olarak da net bir mesaj veren Başbakan, “Kurultay tarihimiz bellidir. O da ekim 2021’dir. Zaten Ersin Bey de Ekim ayında genel başkan seçilmişti. Yasanın öngördüğü şekilde biz de Ekim ayında seçimimizi gerçekleştireceğiz” dedi

Kaynak:seskıbrıs

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP Kurultayı’nda oy verme işlemi devam ediyor10 Nisan 2021 Cumartesi 11:14
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi!10 Nisan 2021 Cumartesi 10:30
  • Kayıp Fatma Taşkın aranıyor!10 Nisan 2021 Cumartesi 10:25
  • 11 kişinin Güney'e kaçmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı!10 Nisan 2021 Cumartesi 10:20
  • Arabada uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi tutuklandı10 Nisan 2021 Cumartesi 10:14
  • Arıklı'dan kurultay mesajı10 Nisan 2021 Cumartesi 10:08
  • Tatar, Lute'u kabul edecek10 Nisan 2021 Cumartesi 10:04
  • Dikkat! Trafiğe Kapalı Yol!10 Nisan 2021 Cumartesi 09:33
  • UBP’de Genel Sekreterlik seçimi bugün yapılıyor10 Nisan 2021 Cumartesi 08:41
  • Yeniden Doğuş Partisi bugün Genel Başkanı’nı seçiyor10 Nisan 2021 Cumartesi 08:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti