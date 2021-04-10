UBP'de Kurultay Ekim'de

Başbakan Ersan Saner UBP Genel Sekreterlik seçimi sırasında SesKıbrıs’a açıklamalarda bulundu.

Aytuğ Türkkan’ın yarışsız bir Genel Sekreterlik yapılması tartışmalarını anımsatması üzerine Başbakan Saner şu yorumda bulundu:

“UBP’nin en büyük özelliği KKTC’de demokrasiyi A’dan Z’ye uyguluyor olmasıdır. UBP’de hiçbir zaman tercih edilmeyen yöntemlerin uygulanacağı yönünde bir takım ifadeler kullanıldı ve ben de bunları üzülerek dinledim. Ama ben UBP Başkanı olduktan sonra tüm yetkili organların seçiminde demokratik yolların izleneceğini ifade ettim, bu da birer birer gerçekleşiyor. Biliyorsunuz ülkemizde ve dünyada pandemi kendini hissettiriyor. Pandeminin yoğun olduğu dönemlerde seçimi yapmayı doğru bulmamıştık. Bugün de gerekli tedbirleri alarak bu seçimi yapmayı planladık”

“Bu bir hizmet yarışıdır”

Başkan Saner her iki adaya da başarı dileyerek takım oyunu ile devam edecekleri vurgusu yaptı

“İki aday var, ikisi de UBP’li.. Biri genel sekreter seçilecek. 2019 yılında ben de Kutlu Evren Bey ile yarışış ve Genel Sekreter olmuştum. Kutlu Bey de şimdi İçişleri Bakanıdır biliyorsunuz. UBP’de hizmet yarışı vardır. Hepimiz aldığımız bayrağı daha ileri taşımak için uğraşıyoruz. Birlikten güç doğar düşüncesiyle bir takım oyunu oynuyoruz. İki arkadaşıma da başarılar diliyorum.”

Kurultay Ekim’de

Kurultay tarihine ilişkin olarak da net bir mesaj veren Başbakan, “Kurultay tarihimiz bellidir. O da ekim 2021’dir. Zaten Ersin Bey de Ekim ayında genel başkan seçilmişti. Yasanın öngördüğü şekilde biz de Ekim ayında seçimimizi gerçekleştireceğiz” dedi

Kaynak:seskıbrıs