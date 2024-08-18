UBP’nin yeni Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön oldu, Lefke İlçe Başkanı ise yeniden Adil Özgey oldu.

UBP’nin yeni Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön oldu, Lefke İlçe Başkanı ise yeniden Adil Özgey oldu.

UBP’nin Lefke ve Lefkoşa İlçe Başkanları belli oldu.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön, Lefke İlçe Başkanı yeniden Adil Özgey oldu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İlçe Seçimleri devam ediyor. Başkent Lefkoşa ve Lefke’de tek aday olmasından dolayı delegenin bölünmesi ile karar verildi.

UBP’nin yeni İlçe Başkanı Mustafa Akyön oldu.

Yine de tek adaylı kurultaya giden UBP Lefke İlçesi’nde delegenin oyuyla yeniden Adil Özgey oldu.

LEFKOŞA…

UBP’nin Lefkoşa Kadın Kolları seçimi ileriki bir tarihte ertelenirken, gençlik kollarında iki aday yarışıyor. UBP Lefkoşa İlçe Gençlik Kolları Başkanlık yarışı Necati Çoban ile Özdemir Özeren arasında devam ediyor.

Başkent Lefkoşa’da oy kullanma işlemi saat 20.30’a kadar devam edecek, ardından sayıma geçilecek.

LEFKE…

Lefke’de Ahmet Uluhan, Gençlik Kolları başkanı olurken, Kadın Kolları Başkanı Pelin Vural oldu.