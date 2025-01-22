  • BIST 10105.37
  • Altın 3159.843
  • Dolar 35.6479
  • Euro 37.1536
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Uçakta unutulan kedi, 24 saatte 3 uçak yolculuğu yaptı

» »
Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya taşınan ailenin uçağın kargo bölümüne teslim ettiği "Mittens" adlı kedi, burada unutulunca 24 saatte iki ülke arasında yaptığı 3 uçuşun sonunda sahiplerine kavuştu.
Uçakta unutulan kedi, 24 saatte 3 uçak yolculuğu yaptı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden Avustralya'nın Melbourne kentine taşınan bir aile, 8 yaşındaki kedileriyle uçağa bindi.

Mittens adlı kedinin sahibi Margo Neas yaptığı açıklamada, Avustralya'ya ulaştıklarında 3 saat beklediklerini fakat kargo bölümündeki kedinin teslim edilmediğini belirtti.

Neas, kedinin durumunu sorduklarında, kargo bölümündeki eşyalar nedeniyle Mittens'ın fark edilmediğini ve uçağın Yeni Zelanda'ya döndüğünü öğrendi.

Bunun üzerine uçaktaki yetkililer, yanlışlıkla "sıklıkla uçan yolculardan biri" olan kedinin Melbourne'a giden bir sefere alınarak ailesine teslim edilmesi için harekete geçti.

Böylece 24 saatte Yeni Zelanda ve Avustralya arasında 3 kez uçak yolculuğu yapan Mittens, sahiplerine teslim edildi.

The Air New Zealand hava yolu şirketi sözcüsü Alisha Armstrong, olay nedeniyle Mittens'ın sahiplerinden özür diledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gelecekte 'hayata döndürülme' umuduyla bir insan donduruldu27 Mayıs 2024 Pazartesi 21:07
  • Avustralya'da tek delikliler takımına ait yeni türler keşfedildi27 Mayıs 2024 Pazartesi 19:05
  • Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti14 Mayıs 2024 Salı 18:35
  • Sansür tartışması: Avustralya Başbakanı, Elon Musk'a 'kibirli milyarder' dedi23 Nisan 2024 Salı 20:46
  • Avusturya'da Nazi propagandası yapan bir kişi 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı17 Nisan 2024 Çarşamba 11:23
  • Uber, Avustralya'da taksi şoförlerinin "maddi kayıpları" için yaklaşık 178 milyon dolar ödeyecek18 Mart 2024 Pazartesi 19:39
  • İtalya Rekabet Kurumundan TikTok'a 10 milyon euro ceza14 Mart 2024 Perşembe 18:27
  • Meta, Avustralya haber medyasına ödeme yapmayı durduruyor01 Mart 2024 Cuma 18:09
  • Gizemli şekilde kaybolan kömür gemisi 120 yıl sonra bulundu26 Şubat 2024 Pazartesi 11:57
  • Avustralya'dan kırmızı ateş karıncalarıyla mücadele için 1 milyar dolar bütçe13 Şubat 2024 Salı 16:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti