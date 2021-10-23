Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye İspanya'da Asturias Prensesi ödülü verildi

İspanya'nın uluslararası alanda en prestijli ödülü olarak bilinen Asturias Prensesi ödülleri sahiplerini buldu. Covid-19 aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci, teknik ve bilimsel çalışmalar dalında ödüle layık görülenler arasında yer aldı.

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinin Oviedo kentindeki Campoamor Tiyatrosu'nda düzenlenen törene Kral 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia, tahtın ilk veliahtı 16 yaşındaki Asturias Prensesi Leonor, ikinci veliahtı Prenses Sofia, kralın annesi Kraliçe Sofia, İspanyol hükümetinden 4 bakan ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ile davetliler katıldı.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin 1981 yılından bu yana verilen ödüllerde ilk Türk olmalarından dolayı, tören alanında Türk bayrağı da ilk defa dalgalandı.

Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye geçtiğimiz günlerde Almanya'da da Paul Ehrlich & Ludwig Darmstaedter ödülü verilmiştir.

"Covid-19 ile ilgili aşı çalışmalarıyla insan sağlığını koruyan çözümler üretme ve aşıların diğer hastalıklara karşı kullanımı için umut yolu açmalarından" dolayı ödüle layık görülen 7 bilim insanı, ödüllerini aldıktan sonra Kraliyet Ailesi üyeleri ve salondaki katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Törende, ödül kazananlara Joan Miro heykelciği, diploma, rozet ve 50 bin euro verildi.

Asturias Ödül TöreniManu Fernandez/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

2021 Asturias Prensesi Ödülleri'nin sahipleri şöyle:

Teknik ve Bilimsel Araştırmalar: BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, BioNTech RNA Pharmaceuticals'ın Başkan Yardımcısı ve biyokimyacı Katalin Kariko (Macaristan), Moderna'nın kurucusu Derrick Rossi (Kanada), Pensilvanya Üniversitesi'nde immülog Drew Weissman (ABD), immülog Philip Felgner (ABD) ve Vaccitech'in kurucularından aşı uzmanı Sarah Gilbert (İngiltere)