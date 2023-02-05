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Ukrayna-AB Zirvesi’ne Rusya’dan sert tepki: İkiyüzlü

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın bu konudaki girişimlerinin "boş" olduğunu belirten Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyon" hedeflerinin hayata geçirileceğini belirtti.
Ukrayna-AB Zirvesi’ne Rusya’dan sert tepki: İkiyüzlü

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Kiev’de dün düzenlenen Ukrayna-AB Zirvesi’ni değerlendirdi.

Batı’nın Ukrayna’yı savaş konusunda desteklediğine işaret eden Zaharova, “Bu zirve, AB’nin Rusya’yı zayıflatmak ve ABD ile NATO’nun hegemonya emellerine hizmet etmek için Kiev’deki Nazi rejimini pervasızca desteklemeye devam ettiğini bir kez daha doğruladı.” ifadesini kullandı.

SİVİL HALKIN ÖLMESİNE YOL AÇACAK

AB’nin Ukrayna’daki savaş için 12 milyar euro ayrıldığına dikkati çeken Zaharova, “bunun sivil halkın ölmesine yol açtığını” vurguladı. Zaharova, şunları kaydetti:

“AB ülkelerinin, çatışmaların devam etmesi için ‘ne kadar gerekirse sürsün’ mantığıyla yatırım yapmaya hazır olduklarını açıkladıkları zaman barış çağrıları ikiyüzlü oluyor. AB yönetiminin, Rusya ve uluslararası toplumun yana olduğu çok kutuplu dünya düzeninin oluşumuna karşı Ukrayna’da bir cephe oluşturmak için tüm siyasi, mali ve askeri araçları yatırdığı bir kez daha doğrulandı.”

“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAKLAR”

Batı’nın bu konudaki girişimlerinin “boş” olduğunu belirten Zaharova, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü “özel askeri operasyon” hedeflerinin hayata geçirileceğini ve bunun zirveye katılanları hayal kırıklığına uğratacağını ifade etti.

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