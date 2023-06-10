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Ukrayna: Bahmut yönünde 1400 metre ilerlemeyi başardık

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Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna'daki stratejik Bahmut kentinde şiddetli çatışmalar sürüyor.
Ukrayna: Bahmut yönünde 1400 metre ilerlemeyi başardık

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Kuvvetleri Sözcüsü Sergey Çerevatıy, Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde 1400 metre ilerlediğini bildirdi.

Çerevatıy, bir televizyon programında doğu cephesindeki duruma ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde ilerlediğini belirten Çerevatıy, “Son bir günde cephe hattının çeşitli yerlerinde 1400 metreye kadar ilerlemeyi başardık. Düşman aktif bir savunma yürütüyor ve birliklerimizi vuruyor.” dedi.

Son bir günde Bahmut yönünde 6 çatışma yaşandığını aktaran Çerevatıy, Rusların Ukrayna birliklerine yönelik 330 topçu ve 8 hava saldırısı düzenlediğini aktardı. 

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