  • BIST 3.281,61
  • Altın 972.911
  • Dolar 18.409
  • Euro 17.8365
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAGünde bir avuç ceviz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor

Ukrayna, İran'ın Kiev Büyükelçisinin akreditasyonunu iptal etti

» »
Ukrayna, Tahran yönetiminin "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu geri çekme ve büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı aldı.
Ukrayna, İran'ın Kiev Büyükelçisinin akreditasyonunu iptal etti

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetiminin Rusya'ya silah verdiği gerekçesiyle Büyükelçi Muradi'nin bakanlığa çağırıldığı belirtildi.

İran'ın Rusya'ya silah tedarik etmesine tepki gösterilen açıklamada, bunun Ukrayna-İran ilişkilerine darbe vuran bir hareket olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Böyle dostane olmayan bir eyleme yanıt olarak, Ukrayna tarafı, İran'ın Ukrayna büyükelçisinin akreditasyonunu geri çekme ve ayrıca Kiev'deki İran büyükelçiliğinde diplomatik personel sayısını önemli ölçüde azaltmaya karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Kiev yönetimi, Ukrayna'da İran yapımı 4 kamikaze insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, Rusya'nın İran'dan insansız hava aracı aldığı yönünde iddialar yer almış, Tahran ise bunu yalanlamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'da Heineken Coca-Cola'nın ikamesini üretmeye başlarken PepsiCo piyasadan çekildi22 Eylül 2022 Perşembe 16:11
  • Soyuz MS-22 ile iki Rus ve bir Amerikan astronotu uzaya gönderildi22 Eylül 2022 Perşembe 15:56
  • Zelenskiy'den Rusya'ya karşı mahkeme kurulması çağrısı22 Eylül 2022 Perşembe 10:09
  • Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezası artırıldı21 Eylül 2022 Çarşamba 17:40
  • Almanya'daki hastanelerin yüzde 40'ı iflasın eşiğinde21 Eylül 2022 Çarşamba 14:13
  • Yunanistan, Meriç sınır hattında sınır bölgesi toplantısı yapacak21 Eylül 2022 Çarşamba 13:33
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan BM reformu yapılması çağrısı21 Eylül 2022 Çarşamba 13:04
  • Belçika’da mağazalar ışıkları kapatacak, ısıyı düşürecek21 Eylül 2022 Çarşamba 12:50
  • Putin kısmi askeri seferberlik ilan etti21 Eylül 2022 Çarşamba 12:27
  • Putin kısmi askeri seferberlik ilan etti21 Eylül 2022 Çarşamba 12:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti