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Ukrayna: Rusya Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını durdurdu

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukraynalı yetkililerden tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili bir açıklama geldi.
Ukrayna: Rusya Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını durdurdu

Ukrayna‘nın yenileme ve altyapı bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna‘ya ait limanlara gemi kayıtlarını bloke etmesi nedeniyle Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının yeniden durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlık Facebook’ta yaptığı açıklamada, “İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi, Rus heyetinin anlaşma kapsamında bir filoyu kaydetmeyi gerekçesiz bir şekilde reddetmesi nedeniyle 1 Haziran için denetim planı hazırlamanın imkansız olduğunu duyurdu” dedi.

Rusya, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının durumu hakkında sorulara yanıt vermedi.

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