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Ukrayna: Silah elde etme açısından her şeyi aldık, sadece uçaklar kaldı

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Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülkesinin ortaklarının Ukrayna’ya uçaklar tahsis edeceğini belirterek, “Silah elde etme açısından her şeyi aldık, sadece uçaklar kaldı. Uçaklar da olacak, soru hangileri olacağında.” dedi.
Ukrayna: Silah elde etme açısından her şeyi aldık, sadece uçaklar kaldı

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, düzenlediği basın toplantısında, cephede durumun zor ama kontrol altında olduğunu vurgulayarak, Rusların taktik değiştirdiğini, baskı kurmaya çalıştıklarını söyledi.

ABD'nin vereceği uzun menzilli füzelere ilişkin Reznikov, “Ortaklarımızla görüşürken her zaman silahı, Rusya topraklarına saldırmak için değil yalnızca bölgemizi işgalden kurtarmak için kullanmayı taahhüt ettiğimizi teyit ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Reznikov, ortakların Ukrayna'ya uçaklar tahsis edeceğini aktararak, “Silah elde etme açısından her şeyi aldık sadece uçaklar kaldı. Uçaklar da olacak, soru hangileri olacağında.” dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Ukrayna'nın ortaklarının hava savunmasının bir parçası olan uçak ihtiyacını sürekli duyduğunu dile getirdi.

Bugün itibarıyla Belarus topraklarında Kiev'e saldırabilecek birimlerin tespit edilmediğini bildiren Reznikov, Belarus askeri eğitim merkezlerinde en fazla 12 bin Rus askerinin tahmin edildiğini söyledi.

Reznikov, hangi ülkenin kaç tane ve ne zaman tank vereceğinin netleştiğini belirterek, Ukraynalı askerlerinin Leopard tankları konusunda eğitiminin yarın yurt dışında başlayacağını kaydetti.

“KARAR DEVLET BAŞKANI TARAFINDAN VERİLİR”

Kendisinin olası görevden alınması söylentilerine ilişkin, hiçbir yetkilinin sonsuza kadar görevinde kalamayacağının altını çizen Reznikov, “Benim bakan olup olmayacağıma ilişkin karar, Başkomutan Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından verilir.” dedi.

Zelenskiy'in ne yapacağına karar vereceğini, onun önerdiğini yapacağını ifade eden Reznikov, zafer için gerekli her şeyi yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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