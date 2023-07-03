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Ukrayna’dan Rus tatilcilere tehdit: Kırım plajlarından uzak durun

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Ukrayna’da 16 aydan uzun süredir devam eden Rus işgali özellikle doğu cephesinde şiddetlenirken Kiev, Rusya’nın kontrolündeki Kırım’ı müzikli bir video yayınlayıp tehdit etti.
Ukrayna’dan Rus tatilcilere tehdit: Kırım plajlarından uzak durun

Ukrayna savaşı sürerken paralı asker grubu Wagner'in ayaklanmasıyla sarsılan Rusya, cephede de zor günler yaşıyor.

Ülkenin doğusunda birçok yeri geri aldığını duyuran Kiev, son olarak Rusya kontrolündeki Kırım'ı plajlara saldırı düzenlemekle tehdit etti.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği ve ülkenin dev Karadeniz Filosu'na ev sahipliği yapan Kırım'a son dönemde İHA'larla saldırılar düzenleyen Ukrayna ordusu, dün Twitter'da dikkat çeken bir video paylaştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Hollywood filmlerinden sahnelerin de yer aldığı müzikli videosunda, “Bu yaz için büyük hedefleriniz mi var? Bazı plajlar için bir seyahat uyarısı yürürlükte” ifadeleri dikkat çekti.

Rusya’yı Kırım Yarımadası’na bağlayan Kerç Köprüsü’nde geçen ekimde büyük bir patlama meydana gelmişti. (AA)

Geçen yaz Ukrayna'nın Kırım'a düzenlediği saldırıların görüntülerine yer verilen videoda, “Sizi geçen yaz Kırım'dan uzak durmanız konusunda uyarmıştık. Bizim tahminlerimize göre hava fırtınalı olacak” denildi.

Birçok Rus'un tatil için her yıl akın ettiği Kırım'da geçen yaz Ukrayna'nın düzenlediği hava saldırıları paniğe yol açmış, birçok kişinin plajlardan kaçtığı görüntüler gündem olmuştu.

Ukraynalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda Kırım'ı geri alacaklarını ve yarımadada yaşayan Rusya yanlılarının kaçacağını belirtmişti.

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